La lira che alcuni vorrebbero e quella che tutti avremmo

Il pregiudizio ha delle radici profonde nella teoria economica. I modelli economici tradizionali presentano un esagerato vantaggio offerto dai tassi di cambio flessibili. Per molti anni il campo scientifico è stato dominato da modelli new-keynesiani in cui premi di rischio ed imperfezioni finanziarie sono assenti, e dove una svalutazione aiuta il Paese rendendone più competitivi i prezzi perché' salari e prezzi di export sono rigidi in valuta locale. In questi modelli, il tasso di cambio si deprezza in risposta a shock negativi aiutando l'economia a riprendersi. Un paese con la propria valuta sostiene un debito alto perché' qualunque attacco speculativo è riassorbito con una svalutazione che ristora la capacità di pagare il debito attraverso un boom economico. Un meccanismo così perfetto, che scarsamente se ne trova alcuna traccia nei dati.

Recentemente, la teoria economica ha fatto progressi nell'incorporare premi del rischio e imperfezioni finanziarie in modelli di tassi di cambio. In un articolo con Xavier Gabaix, Professore di Economia a Harvard University, pubblicato sul Quarterly Journal of Economics, abbiamo creato un modello in cui i tassi di cambio sono dominati da forze finanziarie e non dai fondamentali economici. Il tasso di cambio invece di assorbire gli shock ne è una nuova fonte. Flussi di capitale volatili comportano instabilità del tasso di cambio con effetti avversi sull'economia reale. Questo tipo di tasso di cambio, esacerbato dai fondamentali Italiani non proprio positivi, è un benchmark più realistico di quello che ci aspetterebbe uscendo dall'euro. La teoria economica deve evolversi ed entrare nel dibattito pubblico proponendo modelli e dati concreti sulle opzioni economiche dell'Italia.

L'Italia sarebbe meglio servita nel non perseguire populistici sogni di abbandono dell'euro, ed invece concentrare gli sforzi nel migliorare l'attuale moneta unica. Gli economisti hanno il dovere non solo di migliorare i propri modelli e analisi, ma anche di comunicarli al pubblico per fare comprendere quali siano le reali opzioni di politica economica tra cui possiamo scegliere.

*Associate Professor Stanford University, Graduate School of Business