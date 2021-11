Turchia, l’inflazione galoppa ma la Banca centrale taglia i tassi. Lira in caduta libera a 11 contro il dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Banca centrale turca ribalta gli assiomi di politica monetaria consolidati da decenni e, pur in presenza di un’inflazione galoppante, continua ad abbassare i tassi d’interesse invece di alzarli.

L’ultimo taglio, ancora di ben 100 punti base (ovvero un punto percentuale), ha portato i tassi di riferimento dal 16 al 15 per cento. A ottobre aveva già deliberato un taglio dei tassi di interesse, pari a 200 punti base, portando quello di riferimento dal 18 al 16 per cento. Il tutto a fronte di un’inflazione al 20 per cento, un livello che si era visto per l’ultima volta nel 2018, in occasione della precedente crisi valutaria della lira.

Lira ai minimi storici

Come ampiamente previsto, la lira turca ha toccato un nuovo minimo storico subito dopo la decisione dell’istituto centrale, che ha recepito i desiderata del presidente Recep Tayyip Erdogan. La moneta in poche ore ha perso fino al 4% venendo quotata a un nuovo minimo storico di 11,3 lire turche per un dollaro. Altrettanto violento il tonfo sull’euro, scambiato fino a un minimo di 12,8 lire turche. Si tratta della peggiore flessione in un solo giorno registrata quest’anno per un mercato emergente.





La lira ha perso circa un terzo del suo valore nei confronti del dollaro da dicembre e si è indebolita di oltre il 20% da quando la banca centrale ha iniziato a tagliare i tassi a settembre. Il rendimento dei titoli di stato a 10 anni è balzato di 57 punti base al 20,44%.