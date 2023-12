La lituana SoliTek produrrà pannelli solari nell’area Zes di Benevento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Via libera a un nuovo investimento in area Zes. Il commissario della Zes Campania, Giuseppe Romano, ha rilasciato autorizzazione unica (la numero 75 del 2023) alla lituana SoliTek Industry per l’attività di assemblaggio di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo, che sarà localizzata nell’area industriale di Benevento, in zona Ponte Valentino. Il progetto prevede l’adeguamento funzionale e l’ampliamento del complesso industriale, con un investimento di circa 50.000.000. Saranno assunti 327 nuovi addetti.

Attratti investimenti esteri

Le autorizzazioni uniche rilasciate dal Commissario straordinario del Governo della Zes Campania fino ad oggi sono 84. E negli ultimi mesi, in previsione di una riorganizzazione delle otto Zone economiche speciali del Mezzogiorno in una Zes unica, sono state presentate numerose richieste di autorizzazioni per investimenti. Per lo più si tratta di imprese italiane. Con SoliTek Industry si aggiunge anche una società straniera che ha varato da tempo programmi di internazionalizzazione.

Loading...

Produttore europeo di pannelli sostenibili

SoliTek infatti si definisce “produttore europeo di pannelli solari sostenibili” in vetro e lamina di vetro. Produce nella fabbrica di Vilnius, in Lituania, ed esporta oltre l’80% della produzione in Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti. Ha un dipartimento di ricerca e sviluppo, che lavora sulla ricerca solare con partner di tutto il mondo su progetti come “Possibilità di generazione innovativa di energia verde e soluzioni di stoccaggio per il trasporto elettronico.

Ad oggi sbloccati 84 investimenti industriali

«Stiamo continuando a scrivere una splendida pagina di sburocratizzazione – dichiara il Commissario straordinario del governo della Zes Campania Giosy Romano – L’impegno che continuiamo a profondere, è pienamente ripagato dagli effetti che generiamo per la collettività. Con questa ulteriore autorizzazione unica di colpo sblocchiamo altre 350 nuove assunzioni per un ulteriore investimento di 50 milioni e dimostriamo con i fatti anche agli imprenditori stranieri come Solitek che questo territorio è capace di dare risposte immediate e concrete come mai era accaduto».