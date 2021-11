La lobby della mobilità green lancia un nuovo diktat alla Ue ai Governi contro l’auto

I Governi, già per natura sensibili all'occupazione, hanno colto in più la difficoltà sul fronte degli automobilisti. Anche quelli che vorrebbero salire su un'auto elettrica sono frenati dall'insufficiente rete di ricarica, tanto che nei fatti i nuovi motori sono per lo più appannaggio di chi ha la possibilità di installare la propria colonnina privata e può riservare il veicolo a un uso cittadino. Quanto l'insufficienza delle infrastrutture sia un ostacolo insormontabile, specie con i fondi del PNRR in arrivo, o piuttosto un alibi per fare spallucce allo stop del 2035 è difficile stabilirlo.

Fatto è che proprio i principali Paesi hanno fatto conoscere a Glasgow la loro posizione verso la proposta della Commissione, alquanto tiepida tendente al freddo. Sicuramente un primo tentativo per saggiare il terreno, com'è abitudine di chi vive di umori popolari. Quello su cui poggia T&E deve aver avuto un tremore, nemmeno lieve, tanto da uscire immediatamente con un'analisi che, incrociando alcune proiezioni di vendite, giunge a prospettare che “in assenza di nuove e ambiziose regole gli europei acquisteranno 18 milioni di veicoli elettrici in meno da qui alla fine del decennio”.

A parte la considerazione che non è detto che chi voglia un'auto termica in mancanza comprerebbe un'elettrica, lo studio si spinge oltre, assumendo che l'industria e il mercato sarebbero addirittura in anticipo sui target alle emissioni fissati dalla Commissione: “Il target del 2025, a conti fatti, potrebbe essere raggiunto addirittura con due anni di anticipo. “Un chiaro segnale della debolezza dell'obiettivo prefissato.”

Pur spettando la replica alle associazioni dei costruttori, non risulta che davvero sia tanto agevole tenere il mix delle vendite entro i limiti. Anzi, per dirla tutta, la crisi dei microchip sta fornendo anche una scusa accettabile per favorire proprio le immatricolazioni di vetture green (low emission vehicles).

L'impressione che si ricava è i timori di T&E non siano tanto per i milioni di auto elettriche non immatricolate da qui al 2035, quanto per il serio pericolo che la data possa slittare o, peggio, che lo stop ai motori termici possa non essere confermato. “Se i legislatori non interverranno, la forte espansione dei veicoli elettrici, alimentata in passato dalle norme sul taglio delle emissioni, è destinata a vacillare”.