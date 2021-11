La locomotiva veneta riprende la corsa verso la produttività

I rincari

A ipotizzare una cifra che rischia di mettere in crisi l’intero sistema è stato Gianni Schiavon, Amministratore Unico Zintek, azienda produttrice di laminato di zinco per l’architettura sostenibile. «La crisi delle materie prime si fa sentire – ha detto – in questi mesi si rinnovano i contratti annuali. Energia, gas e logistica incidono sui costi di trasporto e trasformazione del prodotto. Si parla di 100 150 euro a tonnellata e difficilmente trasferibili al mercato». Un fatto che «non penalizza solo i produttori di seconde lavorazioni ma anche quelli delle materie prime generando una vera e propria reazione a catena».

La svolta nel credito alle imprese

Se per un verso le imprese devono fare i conti con la crisi di materie prime, dall’altra però si trovano davanti a un sistema creditizio che viaggia a una velocità inversamente proporzionale. E non si tratta solamente di una questione di ottimismo, come sottolineato da Raffaele Zingone, Condirettore Generale e Chief Commercial Officer Banca Ifis che ha presentato il Market Watch PMI di Banca Ifis sulle PMI venete. «I dati emersi dal nostro Market Watch PMI (vedere articolo in alto) confermano la grande capacità delle imprese venete di saper differenziare le proprie produzioni e inserirsi nei mercati esteri, seguendo una vocazione internazionale vincente per il rilancio dell’economia del Paese – ha sottolineato – . Questa dinamicità legata a una forte propensione all’innovazione, anche tecnologica, e a un nuovo approccio “green” ai prodotti e al mercato, ci conferma che c’è un sistema economico che sta puntando con ottimismo sulla ripartenza e che è in una posizione di vantaggio. Il nostro ruolo di Banca è di essere partner delle aziende, sostenendo le filiere economiche, e driver della transizione sostenibile delle Pmi». Ci sarà poi da capire cosa succederà il primo trimestre del 2022 «quando finiranno le moratorie e potremo avere l’emersione di quanto rimasto sopito».

La trasformazione 4.0

A fare i conti con la mancanza di materie prime c’è anche chi da tempo ha scelto di seguire la strada tracciata da Industria 4.0 e dal processo di digitalizzazione e innovazione che garantisce «produttività e sicurezza». È il caso del calzaturificio Jumbo dove, come ha chiarito la manager Marina Danieli «Industria 4.0 ha trovato terreno fertile». «Abbiamo inserito 4 linee di nuova generazione con macchinari interconnesssi tra loro. Ci ha permesso di migliorare la qualità e la sicurezza». Non solo, grazie poi ai processi di digitalizzazione e interconnessione l’avvio della manutenzione predittiva per migliorare attività e prevenire gli incidenti sul lavoro.

La sfida del 5G

All’orizzonte di questo percorso di trasformazione e innovazione, che diventa una sorta di sfida per le aziende c’è poi il 5G che alla luce dei cambiamenti registrati negli ultimi due anni diventa sempre più importante. «Nel mondo delle aziende c’è necessità di fare prodotti su misura e la tecnologia digitale offre questa possibilità - ha detto Giovanni Pavan, Head of Sales: Manufacturing Industry Nord Est TIM -. Pensiamo poi alla Cyber security, è una delle tecnologie fondamentali per rendere sicure le implementazioni tecnologiche delle aziende».