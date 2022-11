La logica delle «spintarelle gentili» e la trasparenza dalla politica

Ascolta la versione audio dell'articolo

È attribuita a David Foster Wallace quella storiella dei due pesci che nuotano nel mare, e per caso incontrano un pesce più grande che va nella direzione opposta e che fa loro un cenno e dice: “Buongiorno, ragazzi, com'è l'acqua?”. I due pesci continuano a nuotare per un po' e poi, ad un certo punto, uno di loro guarda l'altro e dice: “Che diavolo è l’acqua?”.

Così siamo noi nei confronti delle “architetture di scelta”. Ci siamo così immersi dentro che, nella maggior parte dei casi, neanche ci accorgiamo ci siano. Un'architettura di scelta non è altro che l'ambiente all'interno del quale le nostre decisioni vengono prese: un pulsante posto a sinistra invece che a destra, una scatola di fagioli posizionata ad una certa altezza nello scaffale del supermercato, un'opzione già “flaggata” in un modulo che stiamo compilando online, una clausola contrattuale scritta con caratteri molto ma molto piccoli, la sequenza delle pietanze alla mensa aziendale. Non ce ne rendiamo conto, come dell'acqua i pesci di Wallace, ma tutte le caratteristiche dell'ambiente nel quale decidiamo non sono neutrali, in un modo o nell'altro, consapevolmente o inconsapevolmente, esse ci influenzano rendendo una scelta o l'altra più o meno probabile.

Se il pulsante è posizionato a sinistra scoraggerà la sua pressione, se l'opzione è “flaggata” sarà scelta più frequentemente, se il prodotto è posizionato all'altezza degli occhi verrà acquistato con maggiore probabilità e se il dolce è posizionato prima della verdura ci rinunceremo più volentieri. Perché? Semplicemente perché le nostre scelte sono guidate da principi che poco hanno a che fare con la razionalità olimpica di cui parlano spesso – sempre meno spesso, a dire il vero – gli economisti, e che molto hanno a che fare con le limitazioni cognitive che il nostro cervello deve gestire a fronte della straordinaria complessità della realtà nella quale ci muoviamo. Lo strumento di cui l'evoluzione naturale ci ha dotati per trovare un compromesso tra risorse limitate e complessità ambientale sono le cosiddette “euristiche”. Semplici regole che, in prima approssimazione, ci aiutano a prendere decisioni che producono risultati se non ottimali, almeno soddisfacenti. Molto spesso ma non sempre.

La distorsione sistematica

Se dovessimo indovinare quale città tra Milano, Trieste e Venezia registra la temperatura invernale in media più bassa, la maggior parte di noi risponderebbe Trieste. Tutti abbiamo, infatti, sentito parlare della “Bora” cui inconsciamente associamo freddo e gelo. Trieste, dunque, per quella che si chiama “euristica della rappresentatività”, diventa, nella nostra mente, il modello della città fredda. E questo fa aumentare la probabilità che la nostra valutazione venga, in qualche modo, distorta. La città più fredda è, nei fatti, Milano, ma Trieste ci appare come quella più fredda. Non si tratta di un “errore” nel senso preciso del termine, ma piuttosto di una distorsione sistematica, ci caschiamo, infatti, tutti nello stesso modo. Ed essendo sistematica, questa distorsione, diventa prevedibile.

Qui si inserisce l'intuizione del giurista Cass Sunstein e dell'economista premio Nobel Richard Thaler. Perché non utilizzare le nostre stesse distorsioni decisionali (bias) per indurre le persone verso scelte migliori dal punto di vista individuale e sociale? Scelte migliori per l'ambiente, la nostra salute, le nostre finanze. Nasce così la filosofia del “nudging”, della cosiddetta “spintarella gentile”. Se per via del cosiddetto “status quo bias” le persone tendono a non modificare le situazioni di fatto, perché non scegliere come opzione di default quella migliore dal punto di vista collettivo? In Germania se vuoi diventare donatore di organi ti devi iscrivere al programma nel momento, per esempio, in cui rinnovi la carta d'identità. In Austria, al contrario, quando rinnovi la carta d'identità sei automaticamente iscritto al programma e, se vuoi ti puoi disiscrivere in qualunque momento.