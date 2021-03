La logistica cresce ma cerca nuove «rotte» (Milano non basta più) Secondo Cbre, crescono le «piazze» della logistica oltre Milano. Il Veneto, il nuovo piano di sviluppo nella «cintura» bolognese e gli speculativi al Sud possono diversificare le opportunità per investitori e imprese. Perchè siamo ancora il Paese Ue dove cresce di più la domanda e di meno la realizzazione di nuovi prodotti di Laura Cavestri

Secondo Cbre, crescono le «piazze» della logistica oltre Milano. Il Veneto, il nuovo piano di sviluppo nella «cintura» bolognese e gli speculativi al Sud possono diversificare le opportunità per investitori e imprese. Perchè siamo ancora il Paese Ue dove cresce di più la domanda e di meno la realizzazione di nuovi prodotti

3' di lettura

Meglio un capannone grado A sulla “vituperata” Brebemi o uno vecchio e tutto da riqualificare sulla A4? Quando si parla di logistica – l’asset che l’e-commerce da pandemia ha fatto galoppare nel 2020 a ritmi mai visti in precedenza – la fotografia nell’immaginario collettivo è sempre la solita: Milano e il suo hinterland, assieme all’asse autostradale A4 assediato di capannoni che dal capoluogo lombardo tocca Bergamo, Brescia, sino a Verona. In realtà, i progetti in pipeline rilevano che “vecchie...