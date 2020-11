La logistica vola e punta a riqualificare complessi già esistenti Volumi a quota 860 milioni nei nove mesi 2020, in crescita del 69% sul 2019 di Paola Dezza

Il mondo della logistica in Italia viaggia a elevata velocità, nonostante la situazione che stiamo vivendo. Il Covid-19 è riuscito ad accelerare un trend di crescita che si era innescato già da qualche anno. A fare il resto sono le abitudini dei consumatori, che si stanno organizzando sempre più per acquistare dal divano di casa.

Nei primi nove mesi del 2020 in Italia, secondo i dati di JLL, il take-up (contratti di affitto) ha raggiunto 1,5 milioni di mq, in aumento del 13% sullo stesso periodo 2019 ma anche in crescita del 50% sulla media degli ultimi cinque anni. Nel periodo i volumi sono stati pari a 860 milioni di euro, in crescita del 69% su un anno prima. Metà delle operazioni è riferita a spazi inferiori ai 10mila mq, conferma dell’interesse per edifici di piccole dimensioni. Milano rimane salda in prima posizione tra le preferenze di investitori e locatari (il 67% dell’assorbimento citato è qui).

«Il settore è molto attrattivo per gli investitori istituzionali - dice Marco Zorzetto, transaction director di Savills IM -, per questo negli ultimi mesi abbiamo accumulato un portafoglio di circa 400 milioni di euro. A incrementare l’interesse degli spazi per la logistica è anche la riduzione degli spazi retail. Oggi il settore è considerata un’isola felice in questa fase». E Zorzetto sottolinea anche l’importanza della riqualificazione di complessi esistenti, per non consumare nuovo suolo e riqualificare edifici anche migliorandoli.

«Il tasso di penetrazione dell’e-commerce è aumentato più velocemente nei primi quattro mesi del 2020 rispetto al decennio precedente - dicono da Gva Redilco -. Il retail online, un segmento che in altri paesi del nord Europa è già maturo ma che in Italia fino all’inizio del periodo di lockdown è stato visto solo come un’opzione di acquisto, è diventato una necessità per molti consumatori, che dovendosi necessariamente adattare a questa modalità l’hanno sperimentata comprendendone finalmente il valore. Per questo motivo ci aspettiamo che nei prossimi mesi, per molti degli 1,3 milioni di nuovi web shopper generati dal lockdown, gli acquisti online diventino un’abitudine consolidata».

L’efficientamento di tutta la catena logistica, dagli approvvigionamenti alla distribuzione, non può prescindere dalla velocizzazione delle procedure e dall’innovazione tecnologica. E dalla scelta della location giusta.