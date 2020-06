La Lombardia apre il dossier delle riforme sanitarie Dall’opposizione in Regione si fanno sentire le richieste: «Occorre rivedere il modello esistente, va ripristinato il ruolo della medicina di base e di prevenzione» di Sara Monaci

Un modello da riscrivere completamente. È quello che emerge nella sanità lombarda dopo quasi quattro mesi di emergenza Covid. Implicitamente lo stanno ammettendo anche gli stessi vertici di Palazzo Lombardia con le nuove scelte politiche, tra cui la creazione di una task force che affianchi la struttura regionale sanitaria.

I problemi sono venuti al pettine. Non ci sono solo le inchieste giudiziarie - dalla gestione delle Rsa alla zona rossa di Bergamo ai test sierologici senza gara -, nelle quali si cercano colpevoli ma che non risolvono il problema politico. Le questioni da riformare sono la medicina territoriale e di prevenzione, che si è dimostrata fragile, il personale sanitario, poco di fronte alle emergenze, la mancanza di terapie intensive (problema, questo, di tutto il paese). L’assenza di Asl, sostituite di fatto dai grandi centri ospedalieri (le Asst) che si occupano sia dei malati acuti, da ricoverare una tantum, sia dei malati cronici, da seguire costantemente nelle cure, si è rivelata una scelta non in grado di soddisfare i cittadini nei problemi quotidiani - come la medicina del lavoro, l’assistenza agli anziani, il supporto all’infanzia e alla donna, i servizi psicologici. Figurarsi nella gestione di una pandemia.

Dall’opposizione in Regione si fanno sentire le richieste: «Occorre rivedere il modello esistente, va ripristinato il ruolo della medicina di base e di prevenzione, che non si riassume solo nella figura dei medici generalisti», dice Carmela Rozza, consigliera del Pd. Il piano regionale appena elaborato e inviato al governo prevede intanto che oltre alle 900 terapie intensive pubbliche e private se ne aggiungano strutturalmente altre 500 (inoltre devono essere mantenuti almeno fino al 2021 dei centri Covid). Per la medicina territoriale, la Lombardia ha a disposizione adesso 500 milioni di risorse nazionali da utilizzare in parte per le assunzioni di personale infermieristico (occorrono 8 infermieri ogni 50mila abitanti, pertanto verranno fatte circa 1.600 assunzioni).

La Lombardia sta anche cercando di rimediare all’errore fatale di aver aperto le Rsa ai malati Covid. Ieri l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato che entreranno nelle Rsa solo soggetti non positivi: gli anziani che entreranno verranno sottoposti a test sierologici e tamponi. Difende la delibera dell’8 marzo, oggi oggetto di inchiesta, in cui si stabiliva che i malati Covid meno gravi potessero essere ospitati dalle strutture per anziani per alleggerire i malati. Tuttavia nei fatti viene superata, così come quella del 30 marzo, che stabiliva che gli ultra 75enni con più patologie dovessero essere ospitati nelle Rsa e non negli ospedali. Scelte che si sono rivelate fatali per il contagio e la mortalità tra ultrasettantenni: in alcuni casi, come nel Pio Albergo Trivulzio, la mortalità ha superato di oltre il 60% quella dell’anno precedente.