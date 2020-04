La Lombardia finanzia con 150 milioni la Pedemontana, nel giorno dei provvedimenti Covid

La Pedemontana, controllata dalla Serrravalle, è ancora un’opera in gran parte da realizzare, lunga sulla carta circa 70 chilometri da Cassano Magnago (Varese) a Osio Sotto (Bergamo), di cui meno della metà è stata portata a termine. Costerebbe tra i 4 e 5 miliardi con gli oneri fiscali, ma è stata bloccata non solo dall’assenza di risorse, ma anche da un lungo contenzioso con la vincitrice del secondo lotto, l’austriaca Strabag, con cui adesso il problema è stato risolto. Ora il piano industriale deve essere nuovamente redatto.

Perché la Pedemontana venga messa in sicurezza, almeno nel suo progetto intero, occorrerebbe un equity di almento 800 milioni, a meno che non si voglia rinunciare all’ultimo tratto, ritenuto meno indispensabile anche dalla stessa società. Le valutazioni sono in corso.

Tra gli atti da poco arrivati c’è il cosiddetto “ atto aggiuntivo” da parte del Cipe, in cui si prende atto appunto dell’aggiornamento del piano finanziario e industriale. Ora c’è un anno di tempo per completare il quadro finanziario per intero, per non far decadere il piano di defiscalizzazione concesso dallo Stato per un valore di 389 milioni (del valore nominale di 839 milioni).