La Lombardia del futuro

Il Gruppo 24 ORE, in partnership con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Ubi Banca e Fondazione Fiera Milano, organizza un roadshow regionale che ha l’obiettivo di raccontare per ciascun territorio i casi di eccellenza nel sapere, nella proiezione internazionale, nell’innovazione di prodotto o processo. Evidenziando anche le storie d’impresa in cui la partnership tra pubblico e privato, ad esempio sfruttando i bandi messi a disposizione dalla Regione, è in grado di rilanciare investimenti, sviluppo e occupazione.

In ciascuna tappa sarà presente il responsabile della supply chain di una grande azienda del territorio, per raccontare l’evoluzione dei rapporti di filiera e le richieste ai fornitori ai tempi di Industria 4.0.

Prima tappa a Castellanza, per raccontare Varese e Alto-Milanese, il 29 gennaio. Percorso che prosegue il 25 febbraio a Mantova, il 18 marzo a Brescia, il 22 aprile a Lecco per parlare anche di Como e Sondrio, il 18 maggio a Cremona, l’8 luglio a Bergamo, il 16 settembre a Pavia, il 26 ottobre a Milano per la tappa conclusiva