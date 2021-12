La Lombardia gestirà i beni degli ospedali

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un aspetto della nuova legge sanitaria della Lombardia che ha più a che fare con la gestione del patrimonio urbano che con la salute. Per ora si tratta solo di una potenzialità, entro un anno una delibera definirà meglio il da farsi. Quello che è certo è che la Regione Lombardia intende scorporare il patrimonio immobiliare degli ospedali o agenzie del territorio (tecnicamente le Asst e le Ats) per conferirlo ad una società esterna in grado di vendere o mettere in affitto le strutture. L’obiettivo è valorizzare ciò che le strutture ospedaliere possiedono - ad esclusione dell’ospedale vero e proprio - per finanziarie centri di ricerca o ristrutturazioni o realizzazione di nuovi luoghi di cura.

Il modello Policlinico

La fonte di “ispirazione” è il Policlinico di Milano, dove un un fondo istituito nel 2014 e con durata di 20 anni gestisce i lasciti per finanziare il nuovo ospedale, praticamente senza bisogno di attingere a risorse pubbliche, almeno per ora. Una gestione innovativa di un patrimonio unico nella storia d’Italia - costituito da 1.400 unità, frutto di lasciti storici e donazioni spesso di pregio - che può essere se non riprodotta almeno imitata. Questo sostengono i vertici della Lombardia.

Il progetto, in modo generico, è indicato nell’articolo 34, comma 9 della legge sanitaria. Viene stabilito appunto che si dovrà passare all’attuazione entro un anno. La Regione Lombardia ha quindi tempo fino a dicembre 2022 per fare un censimento e creare uno o più veicoli finanziari.

Una società che centralizza

Presumibilmente ci sarà una sola società, che accentra tutto il patrimonio delle aziende sanitarie. Occorrerà però mettere in piedi una struttura a parte, magari sotto la guida dell’assessorato al Welfare. L’ipotesi è di riunire in un solo veicolo i beni delle 27 Aziende socio sanitarie territoriali e delle 8 Agenzie di tutela della salute.

Per quanto riguarda il censimento, non c’è un’idea chiara di quanti siano esattamente i beni. Anzi c’è chi sostiene, come Emanuele Monti che guida la commissione Sanità, che questa sia proprio «l’occasione per fare chiarezza sulle proprietà, un primo passo per una gestione più corretta e trasparente».