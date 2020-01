La Lombardia premia la sostenibilità Ambiente e qualità della vita i temi del Premio regionale “Lombardia è Ricerca”. Sala: «L’innovazione responsabile è tema chiave dello sviluppo». di Luca Orlando

(Imagoeconomica)

3' di lettura

“Sostenibilità Ambientale e Qualità della Vita” è il nuovo tema del Premio Internazionale Lombardia è Ricerca, approvato dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente Fabrizio Sala di concerto con gli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile).

Il Premio, per cui è stato stanziato un milione di euro, mira al miglioramento della qualità della vita dei cittadini favorendo una crescita produttiva in armonia con l'ambiente.

«Nel nostro Piano Strategico triennale - spiega il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - è stata individuata la sostenibilità ambientale come uno degli ambiti principali che incidono sullo sviluppo della Lombardia. Dove ci stiamo sempre più muovendo verso un modello di innovazione responsabile, che tiene conto anche degli impatti sociali, oltre che economici e scientifici, delle scoperte».

Il premio, alla sua quarta edizione, è stato istituito per riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di persone che tramite le proprie ricerche, scoperte e invenzioni abbiano apportato un significativo contributo nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica a livello internazionale. Le candidature possono essere presentate da tutti gli scienziati compresi nella lista ‘Top Italian Scientists' di ciascuna delle aree relative al tema del Premio (circa 3800): il vincitore potrà essere uno scienziato proveniente da ogni parte del mondo, ma il 70% del premio deve essere investito per implementare la sua scoperta in centri di ricerca lombardi. L’intera procedura di assegnazione si svolgerà tramite blockchain e il riconoscimento sarà consegnato nel corso della Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi, che si svolgerà il 13 novembre al Teatro alla Scala di Milano.

Le specifiche tematiche della nuova edizione sono: transizione energetica verso fonti rinnovabili; mobilità sostenibile; energia pulita e risorse rinnovabili; efficienza energetica; tecnologie pulite per lo sfruttamento di combustibili fossili; gestione sostenibile ed utilizzo efficiente delle risorse naturali; gestione eco-compatibile dei materiali durante il loro intero ciclo di vita; riduzione di emissioni di CO 2; sistemi innovativi per lo sfruttamento dell'energia solare; scoperta e sviluppo di nuovi materiali per produzione, immagazzinamento e distribuzione di energia pulita.



«Il premio internazionale - spiega l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - sarà l'occasione per valorizzare contributi in grado di generare impatti positivi sulla qualità della vita dei lombardi. La mobilità sostenibile è uno dei temi specifici previsti dall'iniziativa. Un tema ancor più cruciale in un territorio complesso e antropizzato come il nostro. La Regione investe: dal rinnovo della flotta dei mezzi pubblici al cofinanziamento di punti di ricarica per auto elettriche, fino all'impegno per la realizzazione o il completamento di percorsi ciclabili. I nuovi treni per esempio garantiscono una diminuzione del 30% dei consumi di energia elettrica e sono composti da materiali con alti tassi di riutilizzo (96%) e di biodegradabilità (95%)».