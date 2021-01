La Lombardia prepara il ricorso al Tar del Lazio contro il governo: «scelte non tempestive»

Oltre al tema della tempestività, viene sottolineata anche la contraddittorietà di certe valutazioni (anche se non è chiaro se questo argomento verrà inserito nel testo del ricorso). Nello stesso report infatti le Regioni attenzionate sono altre, non la Lombardia: si parla per esempio di Emilia Romagna, Veneto, Lazio. Se guardiamo il numero di contagi ogni 100mila abitanti, la Lombardia ha 133 positivi; l’Emilia Romagna, per esempio, ne ha 284.