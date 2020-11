La Lombardia prepara la riforma sanitaria

Tra gli aspetti più delicati c’è il rapporto tra pubblico e privato. Qui la riforma entra nel vivo, ma con punti controversi. Per la Lega i due ambiti «hanno pari dignità», però vanno rivisti i sistemi di finanziamento del settore privato, passando «dalla logica del budget agli obiettivi di cura...individuazione di piani di 3-5 anni in base ad obiettivi di specificità territoriale, con priorità alla riduzione delle liste d’attesa». Qui sembra alludere al fatto che i privati dovrebbero concorrere alla programmazione pubblica, sulla base del fabbisogno reale. Ma si introduce anche un sistema di «premialità basate sulla valutazione delle performance con un rating qualitativo». Un sistema che sembrerebbe simile a quello già esistente durante le legislature di Roberto Formigoni (le funzioni non tariffabili).

I tecnici sottolineano che «equiparazione non corrisponde a uguaglianza...il privato risponde all’obiettivo generale del Sistema sanitario». E pure per la Direzione generale bisogna fare una «revisione delle tariffe e sperimentazione di regimi remunerativi non basati su Drg (la valutazione del fabbisogno dei pazienti, ndr)». Infine un tema particolarmente delicato, proposto dalla Lega: la costituzione di un fondo di investimento misto in cui conferire i beni immobili di Ats e Asst. Un tema spinoso, che potrebbe essere l’anticamera per la vendita degli stessi ospedali.