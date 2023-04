La Lombardia rinvia l’irrigazione dei campi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lombardia rinvia la partenza deIl’irrigazione nei campi. Comincia così il razionamento dell’acqua in una delle regioni italiane più colpita dalla siccità. Le rogge avrebbero dovuto essere riempite a cominciare dallo scorso weekend, e invece si è preferito dare priorità ai laghi. La decisone è stata presa dalla Regione e dall’Anbi, l’autorità che riunisce i consorzi dei bacini idrici, insieme alle organizzazioni professionali agricole.

L’agricoltura lombarda rappresenta più del 16% del valore economico della produzione agroalimentare italiana grazie a 600mila ettari, che costituiscono oltre il 23% della superfice irrigua nazionale. Il mantenimento dell’irrigazione a scorrimento, inoltre, garantisce la funzione fondamentale di ricarica della falda che, secondo i dati di Arpa Lombardia, è più che dimezzata rispetto alla media «È la dimostrazione di quanto errato sia ritenere la siccità un problema solo agricolo - sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi.

I consorzi dei bacini idrici sottolineano anche la necessità di coordinamento con i gestori degli invasi idroelettrici, con la Regione Valle d'Aosta e con i bacini del Trentino, fondamentali per la gestione del lago d'Idro. «È evidente – aggiunge il presidente Anbi – che accanto alla gestione del contingente bisogna creare le condizioni per contrastare le conseguenze di ricorrenti insufficienze idriche. Restano, ad esempio, da dirimere i conflitti d'interesse anche transfrontalieri sui livelli del lago Maggiore, così come è necessario dare concreto avvio agli interventi che incrementino la capacità di trattenere acqua sul territorio: dal pieno ripristino della capacità dei bacini esistenti alla bacinizzazione dei canali consortili, fino alla diffusa realizzazione di invasi medio-piccoli».