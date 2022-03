La lotta al climate change deve fare i conti con i nazionalismi e i conflitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attacco russo all’Ucraina non farà bene all’ambiente e al clima. Lo spiega con chiarezza l’ultimo rapporto dell’Ipcc, pubblicato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici sotto l’egida dell’Onu il 28 febbraio, proprio mentre l’attenzione del mondo intero è concentrata sulla guerra in corso.

Compilando questo rapporto di 3.500 pagine, le centinaia di scienziati dell’Ipcc non potevano immaginare con quale situazione avrebbero dovuto confrontarsi, ma nel rapporto salta all’occhio una considerazione profetica: tra gli scenari peggiori analizzati in prospettiva c’è un mondo in cui «il nazionalismo in ripresa, i conflitti e le preoccupazioni per la competitività e la sicurezza» rendono quasi impossibile la collaborazione globale per far fronte all’emergenza climatica.

La previsione, puntualmente, si è avverata. In un momento come questo si dimostra che in caso di conflitto le preoccupazioni per il clima passano completamente in secondo piano, tanto che si parla di riaccendere le centrali a carbone e di estrarre tutto il gas possibile dai giacimenti nazionali, pur di alimentare in qualche modo il sistema energetico in caso di blocco alle forniture di gas russo. Non un pensiero alle possibili alternative, dalle fonti rinnovabili su larga scala alla riduzione programmata dei consumi energetici.

Il surriscaldamento accelera

Il rapporto Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, invece, ammonisce sulla straordinaria accelerazione del surriscaldamento del clima registrata nell’ultimo decennio e si concentra sull’impatto sempre più devastante sulla società umana, colpita da ondate di calore, incendi e inondazioni. La versione precedente di questo rapporto, del 2014, versava molto inchiostro sugli impatti previsti, mentre il nuovo report dedica pagine e pagine ad eventi già accaduti.

Gli scienziati dell’Ipcc definiscono «irreversibili» alcuni di questi impatti e calcolano che ormai 3,6 miliardi di persone vivono in ambienti «altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici». Per gli scienziati dell’Ipcc il mondo non sta riducendo le emissioni di gas serra abbastanza velocemente, il che rende l’adattamento ai cambiamenti climatici più importante, ma anche più difficile.