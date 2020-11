La lotta alla malnutrizione passa anche dall’intelligenza artificiale

Secondo il capo economista della Fao Maximo Torero, «il mondo produce cibo a sufficienza per tutti, quindi è inaccettabile che 690 milioni di persone siano denutrite, due miliardi non abbiano accesso regolare a quantità sufficienti di cibo sicuro e nutriente e tre milioni non possano permettersi una dieta sana». Per l’esperto, se i contributi dei Paesi più ricchi saranno raddoppiati come richiesto, «con tecnologia, innovazione, istruzione, protezione sociale e facilitazione del commercio» si può superare la fame entro i termini fissati dalla comunità internazionale.

David Laborde, ricercatore presso l’International Food policy research institute (Ifpri), ha affermato che oltre al contributo dei Paesi donatori, anche i Paesi più poveri devono aumentare la spesa attingendo ai propri budget per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, per «raddoppiare il reddito di 545 milioni di piccoli agricoltori e limitare le emissioni agricole in conformità con gli accordi di Parigi sul clima».

Al fine di portare avanti queste riflessioni verso soluzioni più concrete, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha proposto di tenere un vertice sui sistemi alimentari, il cui evento preparatorio si terrà a Roma prima dell’estate del 2021, mentre la riunione conclusiva dei capi di governo o dei loro alti rappresentanti si terrà il prossimo settembre a New York.

Per la regina Letizia di Spagna è necessario ripensare «gli attuali modelli di produzione alimentare dal punto di vista della sostenibilità sociale, economica e ambientale», il che rappresenta una «priorità di salute pubblica legata anche al degrado dell’ambiente nel suo senso più ampio, con la perdita della diversità agrobiologica, lo spreco alimentare e il dovere di garantire mezzi di sussistenza dignitosi ai lavoratori della catena alimentare», ricordando i trend di crescita dei dati per malnutrizione, carenze di micronutrienti, sovrappeso e obesità.

Nella ricerca di modalità per costruire le necessarie sinergie tra Paesi per fronteggiare gli effetti del Covid-19 sulla sicurezza alimentare e tracciare possibili soluzioni future, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l’iniziativa italiana per creare una coalizione di nazioni, alla quale si sono già aggiunti circa 40 Paesi di tutte le regioni del mondo, per scambiare esperienze su quanto sta accadendo, identificare le aree a maggior rischio e stabilire quali sarebbero i modi migliori per affrontare questi effetti e preparare la fase post-Covid nel settore dell’alimentazione. «Una dieta adeguata ed equilibrata deve essere alla portata di tutti, insieme al legame con la cultura, la tradizione e il territorio» combattendo «l’azione odiosa dello spreco alimentare», con un invito alla Comunità internazionale ad assumersi la tutela «dei beni preziosi che la terra ci offre per salvaguardarla», pensando alle generazioni future.