La lotteria degli scontrini cambia: l’estrazione diventa istantanea

Lotteria degli scontrini, il Governo ci riprova. Un emendamento al decreto Pnrr approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato introduce un aggiornamento alla lotteria pensata per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale: l’estrazione sarà istantanea, avverrà cioè al momento del pagamento, da verificare con un Qr code. Un modo per rendere la lotteria più attraente per utenti ed esercenti medio-piccoli.

Estrazione istantanea

Confermata la procedura: i maggiorenni residenti in Italia possono ottenere sul sito della lotteria il codice che va mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless. Lo scontrino elettronico garantisce biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso. Finora erano previste estrazioni settimanali e mensili e un’estrazione annuale con un premio di 5 milioni di euro per l'acquirente e un premio di milione per l’esercente. Con la modifica introdotta l’estrazione istantanea al momento del pagamento

La novità in un emendamento leghista

La novità, attesa ormai da settimane, è arrivata attraverso un emendamento approvato al decreto legge Pnrr, che si trova in fase di conversione in Senato. La modifica porta la firma di diversi senatori della Lega, ed è stata approvata dalle commissioni Istruzione e Affari costituzionali la notte, durante una seduta fiume che ha chiuso l’esame di quasi tutti gli emendamenti al dl Pnrr, salvo quello sulla scuola su cui restano frizioni tra Parlamento e Governo, tanto da far slittare l’esame del provvedimento alla prossima settimana.

Il tema era già oggetto di accordo tra la maggioranza di Governo, visto che a maggio il sottosegretario al Mef, Federico Freni (Lega), parlava di «una misura essenziale». L’emendamento approvato modifica la lotteria, trasformandola appunto in istantanea, ma non dà dettagli su come cambieranno le modalità di utilizzo. Stabilisce solo che per partecipare all’estrazione - solo i maggiorenni residenti in Italia sono ammessi - è necessario “associare” il proprio codice lotteria all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronici. Per tutto il resto, dai premi alle comunicazioni di vincita, si deciderà in seguito «con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate», che disciplineranno «le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite» e le «operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie, si legge nell’emendamento approvato.

Bilancio deludente

Entrata in vigore il primo febbraio del 2021 per contrastare l’evasione e incentivare i commercianti a installare i pos, la lotteria degli scontrini originale ha registrato un picco di scontrini nel secondo mese (25mila), seguito da una costante contrazione. La Cgia di Mestre a maggio di quest’anno ha parlato di vero e proprio “flop”. Dovuto probabilmente ad un meccanismo troppo farraginoso che oggi costringe a perdere del tempo alla cassa, per mostrare e far registrare il proprio codice dal commerciante prima dell’acquisto. Per questo il Governo riteneva che servisse un meccanismo più incentivante e più semplice, che consentisse di scoprire subito i vincitori e non attraverso un’estrazione che rinvia tutto a tre momenti successivi, perché c’è un’estrazione settimanale, una mensile e una annuale. Per partecipare bisognerà comunque registrarsi con il proprio codice fiscale, come avviene oggi, sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.