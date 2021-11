La lotteria del Thanksgiving di Netflix mette in palio gli oggetti di scena

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giorno del Ringraziamento, negli Stati Uniti, è da sempre un condensato di opportunità e iniziative stravaganti. Quella che quest'anno ha lanciato Netflix, è senza alcun dubbio degna di nota. Meglio chiarirlo subito: riguarda solo gli utenti statunitensi, quindi poche illusioni e niente voli pindarici. Ma Netflix ha deciso di lanciare un “Fansgiving”, mettendo in palio – per i fan più incalliti - riproduzioni autentiche e in edizione limitata di oggetti di scena esclusivi presenti nelle serie Netflix più famose, ma anche biglietti per eventi Vip. Le serie coinvolte sono quelle più viste, come Stranger Things, Sex Education, The Witcher, Squid Game, La Casa di Carta, Lost in Space e Bridgerton. L'azienda ha messo in palio anche un abbonamento a Netflix a vita.

Oltre alle lotterie, i canali social di Netflix condivideranno le storie dei super fan per tutta la settimana e celebreranno i fan che fanno di tutto per esprimere il loro amore per i loro programmi preferiti.

Come precisato dalla nota ufficiale, «ogni articolo in edizione limitata ha un numero di serie univoco per dimostrare l’autenticità. Il numero di serie identifica il momento esatto in cui appare per la prima volta nella rispettiva serie TV». Poi ogni articolo «è un’edizione limitata che non può essere acquistata altrove». E il concorso «23 oggetti unici, per un totale di 48 omaggi». Fra gli oggetti in palio: Ritratto del Duca e della Duchessa di Hastings (per la serie Bridgerton); dipinto di Andrés de Fonollosa, alias Berlin (La Casa di Carta); skateboard Max Madrid (Stranger Things).

Ci saranno anche quattro possibilità di vincere esclusive esperienze Vip. E sono viaggi per 2 persone per la seconda stagione di Emily in Paris a Parigi, il 15 dicembre; per “The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience “ a Los Angeles, nel marzo 2022; per la “Stranger Things Experience” ufficiale a San Francisco, tra maggio 2022 e luglio 2022; e per la “Money Heist Immersive Experience” a New York, a gennaio 2022. Piccola precisazione finale: «i vincitori devono mostrare la prova della vaccinazione COVID-19 prima del viaggio e/o dell’ingresso all’evento».