La luce della luna illumina i paesaggi di Darren Almond

Nel 1998 Darren Almond inizia a realizzare una serie di fotografie di notte, catturando la luce della luna piena e utilizzando un tempo di esposizione di 15 minuti. Queste opere, note come “Fullmoon”, come molti dei suoi lavori, sono il risultato dei suoi viaggi in luoghi inaccessibili e remoti: il Circolo Polare Artico, la Siberia, le Sacre montagne della Cina e la foce del fiume Nilo, per citarne alcuni. Queste foto hanno come protagonista località geografiche remote trasformate in luoghi spettrali, immersi in una luce inaspettatamente brillante del satellite dove la notte sembra essere illuminata dalla luce del giorno. Rappresentato in Italia da Alfonso Artiaco di Napoli, il price range dipende dalle dimensioni delle fotografie e dal soggetto e varia tra 14.000 e 55.000 sterline. Taschen ha pubblicato nel 2016 un catalogo dedicato a questa serie, intitolato “Darren Almond. Fullmoon”, con circa 250 fotografie.

Nell'immagine: Darren Almond, Fullmoon@the north sea, 2009,

c print, cm 180 x 382, ed. di 3 + 2AP

Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli