La Luna che verrà: arriva Lunar City sul domani delle esplorazioni Secondo di una trilogia voluta dall’Agenzia spaziale italiana per parlare al grande pubblico dell’esplorazione spaziale umana

La Luna che verrà, ovvero il futuro dell'esplorazione umana oltre l'orbita bassa. A questo è dedicato Lunar City, il docufilm targato Agenzia spaziale italiana della regista Alessandra Bonavina. Secondo di una trilogia voluta dall’Agenzia spaziale italiana per parlare al grande pubblico dell’esplorazione spaziale umana. Il primo, Expedition, è stato dedicato alla missione spaziale Vita dell’astronauta Paolo Nespoli, alla sua trasformazione da terrestre a cittadino dello spazio. Il terzo sarà, invece, “Destination Mars” e racconterà l’impresa e le sfide di sbarcare i primi umani su Marte. Sarà prodotto in realtà virtuale e pronto per la missione Exomars 2020.

Non un film di fantascienza, ma realtà

Il docufilm racconta le sfide presenti e future, ma anche le tecnologie più all’avanguardia che consentiranno la conquista dello spazio profondo. «Come in un film di fantascienza - spiega la regista Alessandra Bonavina -, invece è realtà». In vista della chiusura nel 2024 della Stazione spaziale internazionale la Nasa guarda all’orbita della luna e a costruire un avanposto umano che sarà la base di future missioni interplanetarie. Anche per la conquista di altri pianeti, in primis Marte. «Una stazione spaziale in orbita cislunare - spiega la regista Bonavina - potrebbe essere il primo punto di partenza per le future esplorazioni, con l’idea di seguire lo stesso approccio di cooperazione internazionale che ha caratterizzato l’esperienza della Iss». Attraverso una serie di interviste il docufilm racconta come gli astronauti potranno partire dalla Terra a bordo di una capsula orion per attraccare al Gateway e poi far rotta per lo spazio interplanetario a bordo del Transport.

Lunar City a 50 anni dallo sbarco sulla Luna

L’occasione di parlare della Luna capita a 50 anni dal decollo dell’Apollo 11 con a bordo i primi uomini che avrebbero camminato sulla Luna, nella storica notte del 20 luglio del 1969. Subito dopo la partenza dell’astronauta Luca Parmitano alla volta della Stazione spaziale internazionale è stato proiettato al Maxxi di Roma il trailer di Lunar City, che sarà presentato ufficialmente in Italia alla Festa del cinema di Roma del prossimo ottobre.

