La luna di miele del governo M5S-Pd con l’Europa potrebbe finire presto Finirà per restare ancora deluso chi ha davvero creduto che, voltando pagina a Roma, sarebbero cambiati definitivamente anche i rapporti con Bruxelles di Giancarlo Mazzuca

L'altra faccia del “volemose bene” europeo. Anche io ho avuto modo di accennare, nelle scorse settimane, al clima quasi idilliaco che si era creato tra Roma e Bruxelles dopo l' autogol di Salvini protagonista del colpo di teatro estivo con la sua uscita di scena che ha spiazzato un po' tutti. In queste settimane ci sono state tante “avance”: dalla presidente europea Ursula von der Leyen, che ha subito spalancato le porte ai giallorossi, allo stesso “falco” Dombrovskis, che ha detto: «Con Gentiloni sarò costruttivo». Senza contare i passi avanti nello spinoso capitolo degli immigrati e delle frontiere europee.

Ma, al di là delle aperture di credito, se fossi in Conte non mi illuderei troppo perché l’“effetto-Salvini”, come è successo anche in Italia con l'uscita dal Pd di Renzi, farà presto a finire e presto l'Europa potrebbe essere di nuovo alla finestra con il fucile in mano. Significative sono, in effetti, state le reazioni dei tedeschi al “bazooka” che Draghi ha lanciato prima di lasciare Francoforte: considerandolo un salvagente soprattutto per i Paesi del Sud-Europa, il “numero uno” della Bundesbank, Jans Weidemann ha parlato di “un atto oltre il dovuto” e ha, addirittura, raffigurato “Supermario” (tanto, ormai, se ne va …) come Dracula.

“Bazooka” o non “bazooka”, resto convinto che, finita la tregua dopo l'uscita di scena del “leader” leghista, i “partner” (o presunti tali) saranno ancora pronti ad attaccare quei “furbetti” degli italiani e - nonostante le rassicurazioni che Gentiloni farà dall'alto del suo nuovo scranno - ci aspetteranno tempi ancora grami perché il nostro debito pubblico tornerà a lievitare considerando anche gli impegni programmatici del nuovo esecutivo. È vero che la Ue si è impegnata ad allentare i vincoli di bilancio, ma più di tanto (sempreché lo farà) non potrà concedere. E se adesso molti considerano i tedeschi nostri alleati (o quasi) perché anche loro non se la passano troppo bene sul fronte della recessione economica e mal comune è mezzo gaudio, alla lunga, dopo le prime avvisaglie della Bundesbank, i rigoristi torneranno a prevalere su tutta la linea e l'Italia sarà di nuovo sotto tiro.

Insomma, finirà per restare ancora deluso chi ha davvero creduto che, voltando pagina a Roma, sarebbero cambiati definitivamente anche i rapporti con Bruxelles. Già sappiamo per esperienza che le tregue europee durano spesso lo spazio di un mattino. A chi, dunque, la prossima mossa?