La luna in un clic: inizia la nuova stagione del lusso formato smartphone

Samsung Galaxy S23 Ultra

Il top di gamma della nuova famiglia Galaxy S23 arriva con un display Amoled 2X da 6,8 pollici con risoluzione Qhd+ che offre anche un refresh rate pari a 120Hz e un campionamento al tocco a 240Hz se si imposta la modalità “game”. Sotto la scocca protetta dal nuovo vetro Gorilla Glass Victus 2 è presente un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione speciale ed ottimizzata per la serie Samsung S23. La dotazione di memoria RAM è di 8 GB o 12 GB, mentre tre sono le scelte per lo spazio di archiviazione: 256 512 GB o 1 TB. Senza dubbio la parte da leone nella configurazione del Samsung Galaxy S23 Ultra la fa il comparto fotografico. Per la prima volta su un modello Galaxy, arriva il sensore da 200 megapixel “Adaptive Pixel”. A questo viene abbinato un sensore ultra grandangolare da 12 MP in grado di catturare immagini con un'ampiezza di 120°. Due i teleobiettivi da 10 MP rispettivamente dotati di zoom ottico 3x e 10x. La fotocamera per i selfie e da 12 MP ma, novità assoluta, è in grado di catturare video e foto a 60 fps. La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 45W e anche quella wireless. A livello di connessioni troviamo le più recenti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e ovviamente la compatibilità con le reti 5G. Lo smartphone arriva con Android 13 e interfaccia proprietaria One UI 5.1. Questo è anche l'unico dei tre in gamma ad offrire in dotazione la S Pen.

Samsung Galaxy S23+

Galaxy S23+ è Il modello “medio” della gamma e si presenta con un display Dynamic Amoled 2X da 6,6 pollici con risoluzione Fhd+. Anche in questo caso il pannello offre una frequenza di aggiornamento a 120Hz e un campionamento al tocco a 240Hz in Game Mode. Identico il SoC Snapdragon 8 Gen 2 in versione speciale mentre due sono le versioni disponibili che cambiano a seconda dello spazio di archiviazione scelto (256 o 512 GB), mantenendo entrambe una dotazione di RAM pari a 8 GB. Per scattare foto di qualità sul retro del dispositivo sono inseriti 3 sensori: il principale da 50 MP grandangolare, un ultra grandangolare da 12 MP (da 120 gradi) un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Non cambia, rispetto al Galaxy S23 Ultra la fotocamera frontale da 12 MP. Leggermente meno capace la batteria che scende a 4.700 mAh, mantenendo però la ricarica via cavo a 45W. Invariate le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e 5G.