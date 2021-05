La lunga marcia dei brevetti nell’economia globale dal tessile ai vaccini

3' di lettura

In ogni paese, nel corso del suo percorso di sviluppo, si è posto il problema di istituire strumenti e istituzioni per la protezione della proprietà intellettuale. Il razionale è intuitivo: la protezione legale accordata agli inventori, che li protegge rispetto ai potenziali imitatori, garantisce loro di rientrare dell'investimento in ricerca che si è reso necessario per lo sviluppo dell'invenzione, attraverso la commercializzazione dell'invenzione. È proprio in Italia che si rintracciano le prime forme di brevetti e in particolare nella Repubblica di Venezia, che già nel XV secolo garantiva agli inventori una patente per ogni nuovo et ingegnoso artificio.

Il tema è tornato di attualità nelle ultime settimane riguardo l'opportunità di rimuovere la copertura dei brevetti di cui sono proprietarie le case farmaceutiche che hanno sviluppato i vaccini per il Covid19. Due le ragioni a sostegno di tale tesi. Innanzitutto, parte delle spese per lo sviluppo sono state sostenute dai governi, e pertanto pagate dai contribuenti. Secondo, rendere i vaccini liberi dalla proprietà intellettuale favorirebbe la loro produzione e diffusione nei paesi meno ricchi che ad oggi hanno una copertura insufficiente a contenere la pandemia.

Il rapporto tra sviluppo tecnologico e proprietà intellettuale nei paesi emergenti e in via di sviluppo ha la sua genesi nel 1994, quando viene siglato l'accordo internazionale noto come TRIPS “Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale”. L'accordo venne promosso all'interno dell'Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) per una ragione specifica: i paesi avanzati godono di una grande forza contrattuale poiché in quella sede si gioca l'accesso ai mercati attraverso il commercio internazionale (da qui il riferimento bizzarro agli ‘aspetti commerciali' nella denominazione Trips). L'accordo prevedeva, nella sostanza, l'estensione dei sistemi di protezione intellettuale allora in vigore negli USA e in Europa a tutti i paesi membri della WTO, ovvero al globo. Il risultato è stato l'istaurazione di un regime globale dei diritti di proprietà intellettuale particolarmente stringente, interamente modellato su quelli in vigore nei paesi avanzati. Ai paesi emergenti e in via di sviluppo, al di là della retorica di come i brevetti avrebbero favorito il trasferimento tecnologico, venne concesso in cambio una revisione favorevole del commercio del settore tessile, con l'eliminazione graduale dell'Accordo Multifibre, che avrebbe garantito loro libero accesso ai ricchi mercati occidentali. Da allora, come del resto in precedenza, non è stato il regime globale di protezione intellettuale a incidere sullo sviluppo tecnologico dei paesi emergenti. Ciò che lo ha reso possibile, beneficiando anche di trasferimento tecnologico dai paesi avanzati, sono state un insieme di politiche pubbliche orientate al rafforzamento delle capacità tecnologiche delle industrie domestiche, investimenti in infrastrutture, ricerca pubblica e soprattutto capitale umano. Il caso della Cina, ma anche della Corea del Sud e di Taiwan, è esemplare. Non vi può essere sviluppo tecnologico senza politiche mirate e massicci investimenti.

Arriviamo dunque al tema dei vaccini Covid. La mancanza dei vaccini dipende dalla capacità produttiva. Il collo di bottiglia tecnologico risiede infatti nel processo di produzione del vaccino, che necessita di conoscenza, capacità organizzativa, e consistenti investimenti nell'ingegnerizzazione della produzione che sono necessarie per arrivare dalla molecola alla fiala pronta per l'uso. Conoscere il principio scientifico di base del vaccino non garantisce necessariamente la capacità di produrre il vaccino. Pertanto, la liberalizzazione dei brevetti è condizione non sufficiente alla produzione di vaccini. Occorrono le conoscenze e le tecnologie per la produzione, che non si possono trasferire a mezzo posta, ma si costruiscono in anni di investimenti. Questo non implica che non si possano fare accordi con i produttori per la condivisione della proprietà intellettuale, come peraltro già previsto con la formula della licenza obbligatoria, attraverso la quale un paese può richiedere un brevetto in licenza in casi di emergenza. Tuttavia, senza mettere a fuoco il tema delle tecnologie per la produzione dei vaccini, il dibattito sulla liberalizzazione dei brevetti rimane una contrapposizione sterile rispetto all'emergenza, fermo restando l'opportunità di aprire una discussione nel futuro prossimo. Occorre pertanto orientare il dibattito, e i fondi pubblici, verso soluzioni più realistiche e rapidamente implementabili, ossia finanziare la produzione dei vaccini laddove ci sono le capacità, opzionare ingenti dosi di vaccini per donarli ai paesi che non sono in grado di provvedere autonomamente.

Andrea Filippetti - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).



