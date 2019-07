«La lunga marcia delle coop, avanguardia della manifattura»

Mongardi, con il suo physique du rôle e la parlata diretta da cooperatore, è un uomo di affari e di società. Ha l’orgoglio per la condizione di mercato della Sacmi. Ha la convinzione della efficienza e della virtù della democrazia economica. Non ha paura di affrontare – seppur con prudenza - uno dei temi più scabrosi per la cooperazione italiana. In quella estate, Mongardi era un semplice spettatore. Non era ai vertici di Sacmi. Era come un bambino che osservava con il naso schiacciato sulla vetrina quello che succedeva all’interno della pasticceria: «L’idea che mi feci allora resta valida. Furono compiuti errori, ma vi fu un compattamento molto forte del potere tradizionale italiano per evitare che Unipol prendesse una delle banche che erano state centrali nella Prima Repubblica».

Secondo Mongardi, si verificò anche una chiusura a riccio del vecchio sistema di equilibri fra politica, finanza e industria che, in qualche maniera, rifiutò il mutamento del tessuto produttivo italiano. Il Novecento italiano è stato un secolo breve: già negli anni Novanta il capitalismo delle famiglie storiche si indebolisce, l’economia pubblica imperniata sulla vecchia Iri si esaurisce, cambia il modello produttivo italiano con la fine del paradigma della grande impresa, allo stesso tempo aumenta il peso specifico dei territori - prima ancora che delle imprese – aperti ai mercati internazionali. La gerarchia fra città ed economie locali muta, con la archiviazione del vecchio Triangolo Industriale e l’emersione graduale dell’Italia di mezzo, per esempio quella dell’Emilia Romagna e della Toscana in cui le coop, in particolare di matrice rossa, hanno un radicamento significativo. Bologna e Imola, Treviso e Vicenza, Brescia e Bergamo, Firenze ed Ancona ampliano i loro perimetri sulla cartina degli equilibri italiani. «In quella occasione – riflette senza nostalgia cinica, ma con realismo pragmatico - le coop non riuscirono ad occupare il posto a tavola che, a mio avviso, spettava loro».

Il discorso amaro di Mongardi viene compensato dallo chef Mascia che ci porta dei dolci che, in miniatura, imitano la natura e le piante. Il passato, il presente e il futuro. Al caldo delle tre del pomeriggio, fra le siepi e sugli alberi secolari del chiostro le cicale friniscono così forte che si sentono fino all’interno del San Domenico. L’albana passita del 2013 della fattoria Monticino Rosso, prodotta a pochi chilometri da Imola, aiuta a passare dalla memoria al progetto. «Ma pensiamo al futuro, dai, lo sai che a marzo ci siamo affiliati al Mit di Boston? Questa cosa mi dà un gran gusto. Abbiamo accesso alle startup e alle tecnologie. Nel 1919 nove ragazzi disoccupati fondarono la Sacmi con una officina e una forgia. Ora noi dobbiamo riuscire a cambiar pelle con la dematerializzazione e la digitalizzazione». E, tutto questo, senza pensare troppo ai fantasmi.