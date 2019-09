La lunga marcia del debito pubblico

GUARDA IL VIDEO - Il debito pubblico, la generazione Z e il pollo di Trilussa

Fu l’anno in cui venne firmato il Trattato di Maastricht che fissava un tetto massimo del 60% e fu anche l’anno in cui per evitare il default del nostro paese il Governo Amato varò la maxi manovra da 93 mila miliardi delle vecchie lire, che andavano ad aggiungersi alla manovra da 30 mila miliardi disposta in luglio (quella del famoso prelievo del 6 per mille sui depositi bancari).

Pagavamo il conto di almeno una decennio di gestione a dir poco discutibile della finanza pubblica. Nel 1960 il totale della spesa previdenziale e assistenziale rispetto al Pil era al 9,5%. Nel 1990 era al 16,6%. La spesa pensionistica nel 1960 incideva per il 5,3% sul Pil. Nel 1990 era passata al 13,8%. Se si guarda all’incidenza complessiva della spesa pubblica sul Pil, nel 1990 si raggiunse il 42% contro il 29% del 1960.

A questa fase di espansione cosi prolungata non aveva fatto riscontro un pari andamento delle entrate. Pur crescendo, queste ultime aumentarono con ritmo decisamente inferiore (dal 30,9% del 1960 al 36,5% del 1990), contribuendo in tal modo ad alimentare i disavanzi annuali vale a dire i fiumi che affluiscono nel mare del debito, che oggi vola oltre il 132% del Pil.

Un pesante fardello che da quando l’Italia è entrata nell’eurozona è divenuto non più soltanto una emergenza nazionale, ma un problema europeo e che pesa come un macigno sulle presenti e futuri generazioni, limitando drasticamente gli spazi di manovra a disposizione della politica economica. Nel 2011, l’anno orribile della crisi del nostro debito sovrano, nell’alternarsi tra il governo Berlusconi e il governo Monti vennero varate ben tre manovre correttive per un totale di 81,3 miliardi nei loro effetti cumulati a regime, basate per due terzi su aumenti del prelievo fiscale.