La lunga strada verso l’aviazione sostenibile

Aerei elettrici e ad idrogeno

Altre opzioni, come gli aerei elettrici e quelli ad idrogeno, sembrano remote al momento. Gli aerei elettrici non sono attualmente realizzabili perché le batterie sul mercato sono troppo pesanti e troppo poco potenti: in un futuro, potrebbe forse funzionare per tratte brevi, ma sicuramente non per i voli a lunga percorrenza.

Un’altra opzione sono gli aerei a idrogeno, che sarebbero effettivamente a emissioni zero. Nel 2022, Boeing aveva annunciato che per il 2035 avrebbe lanciato un nuovo modello a idrogeno, per poi fare retromarcia: un obiettivo troppo ambizioso per essere realizzato in poco più di un decennio.

L’idrogeno verde (noto anche come idrogeno pulito) è infatti scarso e costosissimo al momento: serve una elevatissima quantità di energia rinnovabile per produrlo, che a sua volta è difficile da generare.

Mancano inoltre le infrastrutture negli aeroporti per il rifornimento, così come quelle per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno. Questi ultimi sono particolarmente complessi in quanto l’idrogeno verde va conservato a -253 gradi Celsius, una temperatura bassissima che si avvicina allo zero assoluto (-273,15 °C).

Gli aerei dovranno anche cambiare struttura in quanto serviranno serbatoi di dimensioni molto maggiori (l’idrogeno occupa più spazio del cherosene perché ha una densità inferiore). Serviranno anche importanti sistemi di raffreddamento. Eventuali perdite di idrogeno sono inoltre molto pericolose.