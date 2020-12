La lunga vita del fast fashion: perché la formula di Zara e H&M è più viva che mai

4' di lettura

Lo scorso febbraio, mentre il mondo considerava ancora l’aumento di contagi da Covid in Cina come un evento locale, Ubs inviò una nota sui marchi di retail europeo che avrebbero sofferto di più per la diffusione del virus in quel Paese. In cima alla lista c’erano H&M (il gruppo svedese che controlla il marchio omonimo insieme ad altri 7) e Inditex (colosso spagnolo che possiede 7 marchi compreso il più celebre, Zara).

Di lì a poco le porte d’ingresso sbarrate e le notizie di negozi chiusi in tutto il mondo per non riaprire mai più, oltre alla convinzione che il Covid avrebbe dato una spinta decisiva ai consumi “slow” contro le logiche del “fast” anche nella moda, sembravano i segni di un inesorabile, globale declino. Ma come avviene in ogni sistema evolutivo del pianeta, sono gli organismi più flessibili e adattabili a superare meglio le crisi. E i due big del fast fashion globale, proprio grazie al Covid, stanno compiendo un salto evolutivo che consentirà loro non solo di restare in vita ancora molto a lungo, ma anche di crescere.

L’ingresso del nuovo negozio di Zara a Pechino, il più grande dell’area asiatica

«Inditex continuerà ad avere buona performance, grazie al suo modello di business unico nel panorama retail europeo, che si basa su velocità di reazione ai trend e di produzione e una grande integrazione fra online e offline – spiega Nicolas Champ, analista di Barclays esperto di retail ed e-commerce in Europa –. H&M ha un grande potenziale di crescita sia geografica sia in termini di vendite e di margini, grazie a dei prezzi più bassi rispetto al concorrente». Secondo la banca, il tasso medio di crescita nei prossimi tre anni sarà di 2,98% per H&M e di 5,33% per Inditex. Nel 2020 si stima che chiuderanno rispettivamente a 20,9 e 28,2 miliardi di euro, pronti a un veloce recupero (+12,1% e +9,1%) nel 2021.

Anche le ultime trimestrali dei due gruppi hanno mostrato chiari segni di ripresa, trainati certamente dal boom delle vendite online (nei primi nove mesi 2020 cresciute del 74% per Inditex e del 36% per H&M), ma anche da un’evoluzione, appunto, delle strategie di vendita, basate sulla convinzione che il negozio fisico non è affatto morto.

La sede di Inditex ad Arteixo, in Spagna

Le chiusure effettuate e quelle annunciate (H&M ne ha programmate 250 su 5mila negozi per il 2021, Inditex mille-1.200 su circa 7.400 entro il 2022), hanno come controparte ingenti investimenti in nuovi “destination shop”, negozi più grandi, più integrati con il digitale e con nuovi servizi. Proprio negli stessi giorni, fra il 12 e il 13 ottobre, Zara ha aperto il suo più grande flagship store asiatico a Pechino, quattro piani per un totale di 3.500 metri su Wangfujing Road, nell’ambito del progetto Horizon, con cui entro il 2022 destinerà 2,7 miliardi di euro al potenziamento della piattaforma digitale e dell’omnichannel, ma anche delle tecnologie Rfid che consentono una gestione più efficiente del magazzino. Negli ultimi sette anni sono stati 10 i miliardi investiti per lo sviluppo di queste voci.