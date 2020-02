La Machine Learning per la ricerca del personale nelle aziende di Nicola Uva

Oramai, quando si vuole parlare di innovazione e di futuro, si cita l'Intelligenza Artificiale (IA) senza però comprenderne appieno il significato.

Dal 1950, sino al 1990, gli esperti di IA hanno provato a riprodurre il funzionamento del cervello umano con modelli di Reti Neurali, hanno provato a introdurre tecniche di riconoscimento del linguaggio naturale, sistemi a regole e sistemi esperti. La maggior parte di queste tecniche non ha prodotti però i risultati attesi.

Abbiamo dovuto attendere l'avvento dei big-data, dell'alta capacità computazionale e di scambio dati per assistere a una seconda stagione dell'IA. Oggi infatti la tecnica più utilizzata nell' ambito è nota con il termine “Machine Learning”, ovvero come insegnare ai computer e ai robot a compiere azioni e attività in modo naturale come gli esseri umani o gli animali, imparando cioè tramite l'esperienza (o meglio, attraverso programmi di apprendimento automatico).



Ecco perché sarebbe meglio parlare di “Saggezza Artificiale” piuttosto che di Intelligenza Artificiale. La saggezza ci permette di fornire consigli frutto di una profonda esperienza delle cose del mondo ma non è preparata ad affrontare situazioni completamente nuove o sconosciute.

La saggezza tende a riproporre schemi che hanno funzionato nel passato su una casistica sicuramente ampia ma non esaustiva per la vita di un essere umano. Detto ciò, però, l'uso di questa intelligenza/saggezza artificiale è ormai fondamentale in tanti campi, e non ultimo quello dell'HR. Attraverso il Machine Learning oggi è possibile identificare ad esempio le soft skills dei candidati durante un processo di recruiting. Ciò significa che, prima ancora del colloquio, l'HR può sapere quanto il candidato (che sia un operaio o un manager) è determinato, motivato, orientato al risultato, capace di lavorare in team e di mediare. E, addirittura, se rimarrà in azienda o se ne andrà altrove alla prima occasione, “predizione” che l'algoritmo fa (ovviamente con i giusti parametri) dopo aver macinato le grandi quantità di dati che si ricavano tra cv, commenti sui social media e non solo (anche la postura sui video per esempio).



È il Machine Learning applicato agli indicatori predittivi. La macchina impara a riconoscere dei modelli positivi o negativi in base a una precisa richiesta e segnala con che probabilità il candidato appartiene a uno o all'altro modello.

Le tecnologie rese disponibili nell'era 4.0, come il Big Data Analytics e il Cognitive Computing, permettono alla gestione delle risorse umane di raggiungere risultati straordinari grazie alla capacità di analizzare migliaia di dati presenti in rete per ogni candidato, andando al di là delle informazioni contenute nel singolo curriculum. L'applicazione delle nuove tecnologie al processo di selezione giocherà un ruolo sempre più centrale in futuro, permettendo all'HR Management di rendere più efficiente ed efficace l'intero processo di selezione e retention delle risorse.



Ciò consentirà un migliore matching tra candidati e competenze richieste, essendo sempre più facile individuare il candidato che più risponda alle skill richieste per ricoprire una data posizione, una conoscenza più approfondita dei candidati, grazie alla ricerca di dati a 360 gradi, una maggiore visibilità dell'azienda per “catturare” i talenti, aumentando la propria esposizione in rete, una migliore capacità di monitorare le esigenze del personale e di motivarlo. Parlando la stessa “lingua”, e utilizzando gli stessi strumenti delle persone che si è chiamati a gestire, è possibile comprenderne i bisogni e, anche attraverso l'utilizzo di modelli predittivi, di anticiparne i bisogni e le necessità prima che queste si materializzino. Quindi, nonostante l'uso dell'IA, o della “saggezza” artificiale abbia sicuramente dei limiti, apporterà delle modifiche inevitabili, per lo meno nel mondo dell'human capital management.

