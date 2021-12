La Madonna col Bambino: un soggetto sempreverde

Retro della tavoletta Madonna col Bambino del lettore

Questa stratificazione dava spessore e volume alla rappresentazione bidimensionale della figura, in quanto il verde sottostante, detto anche “verdaccio”, visibile in trasparenza sotto le successive “velature”, sottilissimi strati cromatici, si identificava con le ombre e/o il colorito bluastro delle vene pulsanti sottopelle. Il detto Trattato del Cennini, insieme alla pratica costante sulle opere autentiche, fornisce agli studiosi e ai restauratori la più importante pietra di paragone per descrivere le radicali differenze tra le tecniche antiche e le opache stesure di molte copie ed imitazioni. Non necessariamente nate con intenti di contraffazione: da “fondo oro” delle aureole, fino al manto blu e all'anatomia, l'artefatto è ingenuo ed elementare, privo delle malizie dei più “dotati falsari di professione”. In esso sono sperduti persino i riferimenti alla pala della Maestà di Ognissanti, capolavoro di Giotto alto più di 3 metri, agli Uffizi.

Il falso oro di alta epoca

Il fenomeno delle copie e dei falsi delle tavole medievali, sia in Europa che negli Stati Uniti, è stato molto attivo tra fine Ottocento e metà Novecento, negli anni d'oro del più facoltoso collezionismo di “alta epoca” (opere medievali e rinascimentali), in cui va forse a ricadere anche la generazione del padre del nostro attento lettore. In particolare, la produzione di tavole ispirate ai “fondi oro” è stata estesa ad almeno tre categorie di artefatti:

1) esplicite copie di capolavori museali, in cui erano specializzate celebri botteghe artigiane come quella di Leopoldo e Alfredo Dumini, attiva fino alla Seconda Guerra mondiale;

2) “invenzioni” e riproduzioni povere nei materiali costitutivi d'intento decorativo, ad opera di ignoti artefici di modesto spessore. La tavoletta del lettore appartiene a quest'area e, nel mercato attuale, non può essere quotata più di 300-600 €;

3) falsificazioni intenzionali, da distinguere da copie inizialmente firmate o realizzate per studio, riproduzione esplicita, senza scopi fraudolenti.

Alfredo e Leopoldo Dumini, Retro di tavola e cornice tardo-gotica di una copia dal primo Quattrocento fiorentino

Attivi in questo campo, sia per il drogato mercato dell'antico a cavallo dei secolo XIX e XX, tra Gran Bretagna e Stati Uniti, che talvolta, su richiesta dei proprietari dei dipinti originali, furono nomi noti nella storia della falsificazione, come Icilio Federico Joni (1866-1946). I Dumini, Leopoldo (Firenze 1825-1908) e il figlio Adolfo (Firenze 1863-1944), hanno esercitato attività come pittori ma anche come artefici di repliche e copie dichiarate delle opere di celebri artisti, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Per questo tipo di attività mista vengono denominati nella storiografia come “pittori-antiquari”.

Le loro riproduzioni, che replicavano spesso gli originali anche nelle dimensioni e sono frequentemente corredate da accurate cornici di fattura artigianale o semi-artigianale (v. foto), erano destinate soprattutto al mercato dei viaggiatori ed estimatori stranieri, desiderosi di portare con sé un adeguato ricordo delle opere ammirate nei musei. La Galleria di Leopoldo Dumini era collocata a Firenze, in Piazza Pitti, ovvero in prossimità della residenza dei granduchi (Palazzo Pitti), sul percorso più adatto ad intercettare il cammino di visitatori e viaggiatori altolocati, eventuali aspiranti “collezionisti”, di passaggio tra gli Uffizi, Ponte Vecchio e il Giardino di Boboli (alle spalle di Palazzo Pitti).

Di Leopoldo sono note sia opere autonome che copie ad olio da artisti del Medioevo e del Rinascimento (per esempio nel 1874 la «Madonna della seggiola» di Raffaello Sanzio o la «Madonna del Magnificat» di Sandro Botticelli) ed anche ritratti di personaggi celebri (Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri, Benvenuto Cellini), richiestissimi dalla cosmopolita clientela dell'epoca. Il figlio Adolfo, attivo tra 1883 e fino alla Prima Guerra mondiale, in Italia e negli Usa, espose a Londra nel 1888, con opere autografe ed autonome, oltre che per copie su tela e cartone di capolavori antichi (es. da Raffaello, «Madonna del cardellino» (Uffizi) e dell'Ottocento (es.da Eugenio Zampighi). Per copie dei Dumini, dalle Madonne del cardellino e della Seggiola di Raffaello Sanzio, si registrano aggiudicazioni a 3.000 € (Jakobowicz & Associés, 30 giugno 2018, Lotto 137), a 2.678 € (Christie's, New York, 16 giugno 1999, lotto 163). In quei decenni, oltre ai Dumini altre importanti ditte fiorentine, tra cui i celebri fotografi Alinari, hanno corrisposto alle richieste del mercato realizzando per la loro clientela copie su tela o carta telata dei capolavori museali.