La maestra può usare le maniere forti per dividere gli allievi che litigano

Vai libera all’uso delle maniere forti da parte della maestra, se lo scopo è separare i bambini che litigano e stanno per picchiarsi. La Cassazione accoglie così il ricorso dell’insegnante e cancella, con la formula «perché il fatto non sussiste», la condanna per abuso dei mezzi di correzione inflitta dalla Corte d’Appello. Per la Corte di merito, infatti la maestra era stata troppo violenta nell’afferrare per un braccio un bambino, impegnato in una lite con altri compagni, per trascinarlo fuori dall’aula facendolo anche cadere mentre lo tirava, tanto che quando era rientrato in classe zoppicava. Questo era bastato per la denuncia e per la condanna. La Corte territoriale aveva infatti ricordato che un intervento per evitare che i minori, nel corso di una lite o dei giochi mettano a rischio la loro incolumità, fa parte dei doveri istituzionali di un’insegnante, ma l’azione, che può prevedere anche una «qualche coazione fisica», va calibrata.

L’uso della forza

La forza deve dunque essere usata «nei limiti strettamente necessari allo scopo». Nel caso specifico invece, ad avviso della Corte d’Appello, «la forza concretamente esercitata dalla maestra» aveva superato i limiti ammessi, con il pericolo che il bambino potesse ferirsi. Di parere diverso la Suprema corte che annulla senza rinvio una condanna immeritata, per un reato che deve prevedere anche il dolo, elemento che certamente non c’era. I giudici di legittimità escludono che la forza fisica, pur considerata eccessiva, sia sufficiente a far scattare il reato, quando il fine, del tutto lecito, era quello di separare scolari sempre più agitati ed evitare un’escalation della zuffa.

Maltrattamenti anche per la maestra che non li impedisce

Con la stessa sentenza la Cassazione conferma invece la condanna per maltrattamenti a carico di un’altra maestra che tollerava, senza intervenire neppure con un cenno di dissenso, le «modalità inurbane e di basso valore pedagogico» usate dall’insegnante di sostegno per contenere le intemperanze di un bimbo con problemi di apprendimento. Un silenzio che, per la Suprema corte, era un tacito assenso a maltrattamenti tutto sommato “utili” a mantenere ordine in classe e frenare il bambino che disturbava.

