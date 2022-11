La magia dei borghi: Golferenzo e la casa dei gatti

Oltrepò Pavese è infine sinonimo di piccoli borghi che celano tesori storici sconosciuti ai più. Non basta certo una giornata per vederli tutti, nonostante le brevi distanze che li separano, ma un itinerario ad anello da considerare è quello che collega Zavattarello (il borgo dei Ciabattini costruito attorno al Castello Dal Verme) a Varzi, il cuore della Valle Staffora (famosa per il suo salame tutelato dalla denominazione d'origine europea e il Castello Malaspina), per poi raggiungere Godiasco, centro medioevale in posizione strategica alle porte di Salice Terme e delle sue acque terapeutiche, e risalire infine verso Fortunago, già inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia per le sue basse case in pietra e i suoi piccoli vicoli caratteristici. Più vicino a Stradella, e quindi base di partenza perfetta per i tour nelle cantine del Buttafuoco, è invece Golferenzo, in Alta Versa, piccolo paesino contornato da vigneti in cima a un colle, a 400 mt di altitudine. Le viuzze del borgo, nella settimana dell'8 dicembre, saranno teatro del mercatino di Natale e di esibizioni di artisti da strada: per chi volesse assaporare con calma la magia di questo luogo l'indirizzo da segnarsi in agenda è quello del Relais Borgo dei Gatti, un albergo diffuso di sei camere (25 posti letto complessivi) che propone alloggi su due piani in porzioni di vecchie case completamente ed elegantemente ristrutturate. Tutto intorno la natura, il silenzio delle colline d'Oltrepò e i miagolii dei gatti che qui circolano liberamente per le strade e i giardini.

5/6 Menu