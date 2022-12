La magia di Napoli nel periodo natalizio

Napoli è ammantata da un'area di magia nelle settimane natalizie. Le cerimonie religiose e le tradizioni profane si fondono e confondono volentieri. In Via San Gregorio Armeno i presepi sono antichi e allo stesso tempo contemporanei, al mercato di Porta Nolana sarebbe un peccato non andare ad acquistare il pesce. Il mare è argenteo, il Vesuvio contornato da un'aureola dicembrina di foschia intorno al suo cono. Le chiese e le pasticcerie sono affollate. E poi ci sono le sorprese artistiche, i quartieri popolari che si sono aperti ormai irreversibilmente, i piccoli atelier dove acquistare regali, i bagni termali, il venerdì sera, nelle piscine calde delle Terme di Agnano. Ecco un carnet di esperienze e indirizzi per un viaggio nella città di San Gennaro e Diego Armando Maradona.

