La magia della Vallelunga fra malghe, piatti tipici e slitta con cavalli

La seconda esperienza da vivere in Vallelunga è meno impegnativa ma altrettanto piacevole. Dal parcheggio di Melago, superate le poche case del borgo, si imbocca il sentiero ancora innevato che si apre in ambiente aperto e porta in circa 45 minuti alla malga di Melago. Un percorso adatto a tutti, che corre a fianco della pista di fondo e usato anche dagli sci alpinisti che proseguono verso la vetta della Palla Bianca: la sensazione di essere abbracciati dalla natura e dai pendii degli imponenti tremila che fanno da corona a questo luogo incontaminato o quasi. Arrivati a destinazione non resta che trovare posto a uno dei tavoli della malga, scegliere fra i vari piatti della tradizione proposti alla carta (piatto di salumi e formaggi, canederli in brodo e la tipica kaiserschmarm come dolce, per esempio) e scambiare due chiacchiere con il gestore. Da qui si può proseguire per altre escursioni lungo i sentieri che portano alle cime che segnano il confine con l’Austria oppure tornare comodamente all'area di parcheggio, magari a bordo di una slitta trainata da cavalli

