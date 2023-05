La maison Valentino migliora il premio e il welfare, con nuovi permessi per i genitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

La maison Valentino migliora il premio di risultato e il welfare a sostegno della genitorialità, con un accordo siglato con Filctem, Femca e Uiltec che segna «un importante avanzamento economico che riesce a cogliere la crescita del gruppo e tutti i vantaggi, se raggiunti gli obiettivi di tassazione agevolata», spiega una nota unitaria dei sindacati.

L’accordo avrà durata triennale (2023-2025) e determin il premio di risultato di gruppo per tutti coloro che sono impegnati nell’area moda. Si tratta di un’intesa aggiuntiva rispetto agli accordi normativi ed economici precedentemente sottoscritti che, tra l’altro, migliora anche il welfare della maison attraverso tre ulteriori accordi.

Per il 2023, infatti, l’azienda riconoscerà il primo mese di congedo parentale volontario, sia di paternità che di maternità, al 100% del salario di riferimento, anziché all’80% di legge. Il secondo mese, invece, sarà retribuito all’80% anziché al 30%.

Con il secondo accordo, inoltre, viene ampliata la fruibilità delle 16 ore di permesso per visite mediche, aggiuntive rispetto ai permessi determinati nel contratto nazionale di lavoro, considerando non solo il tempo visita, ma anche il viaggio di andata e ritorno al lavoro.

Con il terzo, infine, viene riconosciuta un’indennità aggiuntiva di 60 euro lordi per ogni giorno di trasferta che renda necessario il pernottamento, per gli eventi di moda o look book.