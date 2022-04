La maledizione di un Paese con una economia inadeguata alle ambizioni imperiali

La risposta di Mosca ai problemi interni restò quella di accrescere l’interventismo militare all’estero: dalla guerra in Georgia all’Ucraina alla Siria. Nel frattempo, anche l’ascesa economica della Cina costituiva una sfida per Mosca nella costruzione della più ampia “Eurasia”, riducendone l’influenza in Asia Centrale. La Russia si ritrovava così in una sorta di crisi di identità a cui rispose ricorrendo al modello sovietico della sfida con l’Occidente.

Con l’intervento in Siria, Mosca si era riguadagnata uno status di grande potenza operando anche al fianco degli Stati Uniti per una soluzione diplomatica della crisi e per l’accordo successivo di tregua. Ma l’ambizioso programma del presidente Putin era di trasformare, entro il 2020, l’esercito russo in una forza leggera e dotata di sofisticate tecnologie d’avanguardia.

Sin dalla guerra con la Georgia, nel 2008, Vladimir Putin aveva messo l’introduzione di ormai insopprimibili riforme strutturali nel sistema economico russo in secondo piano, puntando invece a ristabilire le prerogative dell’ex regime sovietico. Egli aveva cercato di compensare le debolezze dell’economia russa, su cui pesavano anche gli effetti delle sanzioni imposte dalla Ue per l’annessione della Crimea nel 2014, facendo leva su sentimenti neonazionalisti e di revanche che scaturivano da una diffusa insofferenza per la leadership globale di Washington. Mentre scarseggiavano gli investimenti in tecnologia digitale e in infrastrutture gli effetti delle sanzioni occidentali e delle contro-sanzioni russe sull’import di prodotti agricoli avevano finito con l’orientare il sistema economico russo in senso autarchico.

In questo scenario, nel luglio 2021, Putin ha aggiornato, per la prima volta dal 2015, la National security strategy: un manifesto per un’era definita da un intenso crescente confronto con gli Stati Uniti e i loro alleati, e da un ritorno ai valori tradizionali russi. La divaricazione fra ambizioni imperiali e potenza economica è rimasta pericolosamente attuale.