La manager delle reti «Via dagli Usa, qui c’è tutto ciò che serve»

«Ho messo tutte le cose in due valigie grandi grandi. E sono venuta in Italia». Sorride Nadia Benabdallah mentre racconta il momento in cui lasciava gli Stati Uniti per approdare nell’allora Omnitel, in seguito acquisita da Vodafone. La sua è una risata con la erre arrotondata e la sonorità dolce del Maghreb. Nata ad Algeri, da famiglia di origine berbera, ha girato per il mondo seguendo i genitori.

E la storia di Nadia Benabdallah rappresenta nella sua tanta o poca semplicità, a seconda dei punti di vista, una trama tipica di tanti che per vicissitudini della vita hanno incrociato i propri destini con Milano, ma senza poi più distaccarsene. «L’ho sentita subito vicina come città, culturalmente ed emotivamente». Risultato? «Da quando sono in Italia non mi è mai mancato il mondo di prima. E a Milano ho trovato tutto ciò che può portare a immaginare una vita soddisfacente».

Nadia Benabdallah è Group Network Engineering Director di Vodafone, la multinazionale delle Tlc con sede a Londra da 45 miliardi di euro di fatturato nel suo ultimo anno fiscale. Guida un team di oltre 2.500 persone su 12 mercati, realizzando più di 1.500 progetti all’anno occupandosi di strategia, architetture, innovazione, pianificazione, progettazione, ingegnerizzazione, test, fornitura e ottimizzazione di servizi voce e dati fosso e mobile, soluzioni di rete evolute e nuovi prodotti per soddisfare le esigenze di oltre 140 milioni di clienti che utilizzano i servizi di connettività mobile, fissa, Tv e internazionale. E, solo per dirne una, a livello di gruppo occupandosi anche di rete dati nel 2020 ha dovuto affrontare la grande sfida dell’esplosione dello smart working, che ha moltiplicato il fabbisogno di banda dati di tutti i Paesi.

Grandi sfide che affronta ponendo sempre grande attenzione alle persone del suo team, un approccio che la accomuna alle donne manager che aderiscono con lei alla community “She leads”, promossa da Your Business Partner.

Dopo la laurea, il master in ingegneria elettronica alla George Washington University. E in mezzo a prime esperienze lavorative nel mondo della consulenza «in cui in ambito Tlc ho potuto conoscere meglio sia il versante fornitori sia quello operatori» arriva la proposta nel ’94, a 26 anni, di lasciarsi alle spalle 18 anni di vita negli Usa e andare in Italia. «Si trattava del progetto Omnitel Pronto Italia, per lanciare i servizi di telefonia mobile in otto città. Si trattava del primo competitor al monopolista Telecom Italia Mobile».