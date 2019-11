La mancata riparazione (segnalata) di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

(adpePhoto - stock.adobe.com)

Il condomino che ha in uso esclusivo il lastrico solare ha segnalato all'amministratore condominiale una crepa sulla superficie piana. Il professionista, però, non ha provveduto alla riparazione della crepa, nonostante vi fosse stata questa segnalazione. A chi spetta il pagamento dei danni?

In questo caso specifico, a pagare i danni sarà soltanto il condominio, ovvero tutti i proprietari delle unità immobiliari, ad eccezione del condomino danneggiato. Il condominio, tuttavia, in seconda battuta potrà rivalersi sull'amministratore: egli, infatti, è colpevole di non aver compiuto gli atti conservativi necessari su quella che, pur concessa in uso esclusivo a un singolo condomino rimane a tutti gli effetti una parte comune dell'edificio.