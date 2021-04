Borse europee positive, sblocco dossier fibra e autostrade spinge Tim e Atlantia

3' di lettura

Le Borse europee ignorano il rallentamento della manifattura cinese ad aprile e viaggiano in territorio positivo nella seduta del 30 aprile. Alla vigilia gli indici continentali sono scivolati in "rosso" scontando in particolare le vendite sul settore auto, mentre Wall Street ha chiuso su nuovi record. Ma a preoccupare è ora la nuova stretta del governo cinese sui gruppi tech: Pechino ha convocato 13 società per imporre loro una regolamentazione più rigida, sulla falsariga di quanto già fatto con Ant, la piattaforma finanziaria del fondatore di Alibaba, Jack Ma. E sul tappeto restano il mega-piano di aiuti all'economia dopo il Covid, annunciato dal presidente americano Joe Biden, le rassicurazioni della Fed e le trimestrali dei colossi Usa. A Piazza Affari, il FTSE MIB si muove in rialzo trainato da Telecom Italia, grazie alle novità sulla rete unica, e dalla holding Atlantia alle prese con la nuova offerta di Cdp per Autostrade per l'Italia.

La giornata degli eventi finanziari, intanto, vede la Banca d'Italia diffondere il Rapporto sulla stabilità finanziaria. Tra i dati macro, attesi il Pil nel primo trimestre in diversi Paesi dell'Eurozona, la disoccupazione a marzo e dagli Usa l'indice Pmi di aprile, la fiducia famiglie e la spesa per consumi a marzo. Infine, per l'Italia è prevista la revisione del rating da parte di Dbrs e per la Germania quella di Fitch.

Loading...

A Piazza Affari scattano Tim e Atlantia, giù Eni

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, scivola Eni dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Bene la holding Atlantia dopo che il consorzio formato da Cdp, Blackstone e Macquarie ha inviato alla società «alcuni affinamenti al contratto relativo all'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%» in Autostrade per l'Italia. Vendite su Stmicroelectron, colpita dai realizzi dopo i rialzi del 29 aprile. Lo sblocco del dossier fibra unica, con Cdp che farà un'offerta ad Enel per l’acquisizione di una partecipazione del 10% di Open Fiber, salendo così al 60%, spinge le quotazioni di Telecom Italia. Acquisti anche su Leonardo - Finmeccanica e Tenaris.

Fuori dal listino principale, crolla il gruppo Giglio Group dopo i conti preliminari 2020, annunciati nella tarda serata del 29 aprile, che hanno portato a una riduzione di oltre un terzo del capitale e spinto la società ad annunciare l'esercizio, entro il 30 giugno, della delega residua per un aumento di capitale.

Spread poco mosso a 106 punti, euro a 1,21 $

Stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 106 punti base dai 107 punti del closing della vigilia. In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta sullo 0,86% dallo 0,87% dell'ultimo riferimento registrato il 29 aprile.