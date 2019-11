La manifattura condiziona il trimestre di Prima Industrie L’azienda leader nei macchinari laser chiude il terzo trimestre con ricavi a -3,6%. Focus sull’additive manufacturing con l’Advanced Laser Center mentre l’anno prossimo sarà realizzato il nuovo stabilimento produttivo di Filomena Greco

La contrazione del mercato dei beni strumentali condiziona in negativo il trimestre di una delle aziende italiane leader del comparto come Prima Industrie. I risultati a quota 306,9 milioni segnano un calo dei ricavi del 3,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’azienda presieduta da Gianfranco Carbonato punta ad allargare la famiglia di prodotti – macchine laser – grazie ai nuovi macchinari destinati all’additive manufacturing, comparto che quest’anno genera i primi 5-6 milioni di ricavi.

«Consideriamo il nostro un calo contenuto rispetto all’andamento del mercato, la situazione economica non è facile e i quasi tutti i mercati sono critici, ad eccezione di quello americano» commenta il presidente Carbonato. È il settore dell’auto che dà i segnali maggiormente preoccupanti, e non soltanto in Europa, mentre cresce per Prima Industrie il risultato collegato a aerospazio e space economy.

L’acquisizione ordini ha raggiunto i 299,9 milioni, l’11,7% in meno, sebbene in recupero rispetto alla contrazione registrata il trimestre scorso. Il fatturato ha subito una flessione nell’area Emea (-3,9%) e

nell’Apac (-7,7%) mentre è rimasto sostanzialmente stabile nelle Americhe (-0,3%).

L’Ebitda del Gruppo al 30 settembre è pari a 28,4 milioni, il 9,3% dei ricavi, in linea sostanzialmente con il risultato di un anno fa. Il risultato netto è positivo per 4 milioni contro i 14,4 del 30 settembre 2018 – condizionati dalla vendita della partecipazione in eps con 7,2 milioni di plusvalenza –, e con indebitamento finanziario netto a 116 milioni, in crescita a causa «dall’aumento del capitale circolante netto di cui si prevede un significativo rientro nei prossimi mesi» sottolinea la società.

LA MAPPA I ricavi di Prima industrie al 30 settembre 2019 per aree geografiche

«Il calo diffuso della produzione di auto nel mondo – aggiunge Carbonato – ha ridotto lo zoccolo duro di investimenti più tradizionali, perché le case produttrici hanno tagliato le risorse destinate a macchinari e nuovi modelli». E se due anni fa l’auto pesava per circa un quarto dei ricavi di prima Industrie oggi il contributo del comparto si è di fatto dimezzato. «Siamo meno esposti di altri concorrenti, in una fase congiunturale di riduzione dei volumi » aggiunge Carbonato.