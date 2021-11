La manifattura italiana traina la ripresa dell’Europa. E le aziende dicono addio alle delocalizzazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il brusco crollo registrato nel secondo bimestre del 2020, la manifattura italiana mette il turbo e fa da traino alla ripresa dell’Europa, mentre in Francia e in Germania il pieno riassorbimento del pesante impatto indotto dalla crisi pandemica sembra ancora lontano. È questa la fotografia messa a punto dal Centro studi di Confindustria presentata sabato 20 novembre nel corso del convegno “La manifattura al tempo della pandemia: la ripresa e le sue incognite” con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e del vice presidente per le filiere e le medie imprese di Confindustria, Maurizio Marchesini.

Giovannini: rapporto investimenti/Pil oltre il 3% in 10 anni

«Perseguiamo l’idea che nei prossimi 10 anni il rapporto tra gli investimenti e il Pil sia stabilmente oltre 3%, cosa che non registriamo dal 2008, cioè da prima delle crisi finanziarie», ha detto Giovannini commentando il documento. «Questo elemento di medio termine - ha spiegato il ministro - va tenuto in considerazione alla luce delle motivazioni che conducono le imprese a fare investimenti non solo in beni strumentali che incorporano innovazione, ma anche nella loro capacità autonoma di fare innovazione».

Marchesini: accelerare sulla digitalizzazione delle imprese

«La pandemia è una sorta di bivio e bisogna guardare avanti. È stata un elemento di accelerazione di tante situazioni, a cominciare dalla digitalizzazione che ci ha condotti verso un uso diverso di tecnologie già esistenti che prima erano marginali e che adesso stiamo utilizzando in modo molto più profondo - ha evidenziato il vicepresidente per le filiere e le medie imprese Marchesini - . Questa digitalizzazione ha però creato ulteriori differenze tra le imprese, tra chi vi ha avuto accesso più facilmente e chi non ha beneficiato di questa possibilità. Come associazione, quindi, ma anche come governo è doverosa un’azione per allargare la conoscenza e la culturizzazione in questo senso»,

Serve neutralità tecnologica per centrare target sostenibilità

Il vicepresidente di Confindustria ha quindi ribadito la necessità di agire a livello mondiale per portare avanti il percorso di sostenibilità dettato dai nuovi target pena una perdita di competitività delle aziende. «Deve essere una sostenibilità ad ampio spettro, anche sociale ed economica», ha proseguito il manager che ha anche colto l’opportunità per rimarcare l’esigenza di una piena neutralità tecnologica nel percorso necessario per conseguire la neutralità carbonica e ha poi rimarcato la posizione di Viale dell’Astronomia con un occhio al dibattito sulla possibilità di un’estensione della copertura vaccinale. «Come Confindustria siamo per l’obbligo vaccinale dall’inizio e continueremo a sostenerlo - ha chiarito Marchesini -. Ma dovremmo avere anche una sorta di egoismo altruista e vaccinare anche miliardi di persone in giro per il mondo perché questa sarebbe una reale messa in sicurezza anche per noi».



La manifattura italiana spinge la ripresa europea

Venendo al rapporto, illustrato dal direttore del CsC di Viale dell’Astronomia, Alessandro Fontana, la brillante performance della manifattura italiana è ricondotta alla dinamica della componente interna della domanda. Ed è stato questo tassello, sostenuto dalla spinta assicurata dalle misure messe in campo dal governo prima per supportare i redditi e poi per accompagnare la ripresa dell’economia, a garantire un apporto cruciale al rilancio della produzione nazionale. A documentarlo, come sottolinea la fotografia del Centro Studi di Confindustria, sono, tra l’altro, i numeri del fatturato interno che mostrano un incremento del 7 per cento a fronte del 2,8% di aumento per quello estero.