La mano di Dia fa saltare la Festa del Napoli

La Juventus pareggia a Bologna (1-1)



Strano ma vero, dopo 3 sconfitte consecutive, l'aprile nero dei bianconeri si chiude con un pareggio quasi incoraggiante. Vero che l'1-1 non consente di superare la Lazio al secondo posto, però rispetto alle ultime prestazioni si sono notati nella Juventus non trascurabili segnali di miglioramento. Più aggressività, più velocità, più occasioni da gol create con un avversario che peraltro ha lottato fino all'ultimo respiro.

Passato in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Orsolini, il Bologna ha dovuto subire la reazione dei bianconeri, minacciosi in attacco con il tridente composto da Milik, Chiesa e Kostic. Il gol del pareggio è arrivato nella ripresa grazie a una rasoiata di Milik che però in precedenza si era fatto parare un rigore dopo un buffo saltello che ha scatenato le ironie dei social e dei tifosi bolognesi.

Da notare nella Juventus gli inserimenti nell'ultima mezz'ora di Soulè e Iling. È da loro che sono partite le fiammate più incisive, tra le quali anche l'azione che porterà in rete Milik. Il polacco non segnava dal 22 gennaio. “Mi è piaciuto lo spirito della squadra” ha commentato Allegri in modalità rilassata. “I cambi sono stati decisivi, una settimana fa una gara così l'avremmo persa”

L'Inter travolge la Lazio (3-1)

Con una doppietta dello scatenato Lautaro e una rete di Gosens, l'Inter centra due ghiotti obiettivi in un colpo solo: agganciare al quarto posto Milan e Roma (a quota 57) e togliersi il malefico sortilegio di San Siro, luogo avverso dove nei precedenti tre turni aveva sempre perso. Non male come bottino per una domenica che precede la Festa del Lavoro. Diciamo che i nerazzurri, questa volta, hanno lavorato bene nonostante fossero andati subito sotto di un gol ( Anderson su pasticcio di Acerbi). Nella ripresa, grazie anche agli inserimenti di Lautaro e Calhanoglu, l'Inter trova la forza di ribaltare il match. Non era semplice, non era scontato, soprattutto tenendo conto che la Lazio, non avendo altri impegni, aveva potuto prepararsi al meglio. Ottimo Lautaro, ma bravo anche Inzaghi, questa volta abile nell'effettuare i cambi.

Meno abile invece il Professor Sarri che pure, alla vigilia, aveva minaccio sfracelli: “Il Napoli ha apparecchiato la tavola pensando una nostra sconfitta, faranno festa lo stesso ma il più tardi possibile…” Parole in libertà, anche se in parte azzeccate, quelle del tecnico laziale, che forse hanno caricato ancor di più gli interisti, più concreti e dinamici dei biancocelesti, alla seconda caduta consecutiva. Sarà meglio che Sarri, oltre che preoccuparsi del Napoli, pensi maggiormente alla Lazio, non più così sicura d'avere in pugno la qualificazione per la Champions. Sull'Inter va poi registrata una cosa: che i suoi goleador sono tornati a segnare. Lautaro con le sue doppiette, Lukaku con la sua potenza devastante. Chiaro che quando i tuoi bomber riprendono a fare il loro mestiere, tutti i discorsi sul gioco che c'è o non c'è vanno a farsi friggere.