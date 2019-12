La mano lunga della ’ndrangheta sul turismo calabrese

È il 6 luglio 2018 e Pittelli, per risolvere questioni legate all'ipoteca sul terreno di Copanello, si trova a Milano, negli uffici della Prelios - «il cui presidente era l'amico Fabrizio Palenzona, con il quale pure si sarebbe incontrato», annota il gip. È allora che il responsabile dello sviluppo business della società, da un lato «spiegava a Pittelli in quali termini Prelios avrebbe potuto partecipare alla realizzazione dei suoi progetti imprenditoriali», dall'altra si rivolgeva a lui per il caso del villaggio turistico di Nicotera Marina: «da ben sette anni Prelios non riusciva a reimmettere la struttura sul mercato, anche svendendola ad un decimo del prezzo, pari a 20 milioni di euro- si ricostruisce nell'ordinanza - . Era rimasta fuori dal concordato 309 Valtur».

La ragione dell’«impossibilità di vendere il villaggio», Pittelli la individua «nei condizionamenti mafiosi» e si offre di «risolvere la questione nel giro di quindici giorni». In questo modo, l'avvocato, considerato la «figura centrale» di quest'inchiesta sul clan Mancuso, avrebbe ottenuto in cambio la risoluzione del suo problema finanziario. «Stamattina, Fabrizio mi ha dato una cosa importantissima, così ce la gestiamo tra di noi e facciamo un po' di denaro. Mi ha dato da vendere per il prezzo che stabilisco io il villaggio Valtur di Nicotera Marina», racconta in una conversazione intercettata e agli atti.



I legami con la massoneria

Una vicenda, indicativa delle potenzialità di questa ‘ndrangheta, che aveva come suo «vero e proprio associato l'affarista massone», che di sé ammetteva: «noi santi non siamo». Ma alla famiglia Mancuso, per la quale si prodigava in ogni modo - dalla raccomandazione per un esame universitario della figlia del boss al tentativo di un'assunzione all'ospedale Gemelli, fino alla «richiesta di intercedere presso la Regione Calabria per il trasferimento di un direttore delle Poste legato ai Piromalli» – offriva soprattutto il valore della sua rete di rapporti. Anche per avviare speculazioni edilizie, in aree a forte vocazione turistica, dove arrivano anche interessi e fondi internazionali. Un'area, proprio come la costa degli dei o la perla dello Jonio catanzarese, dove appunto aveva avviato i suoi progetti, poi naufragati.

