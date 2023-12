La manovra 2024 / Cedolare secca sugli affitti brevi

In ambito casa arriva una cedolare secca più cara per gli affitti brevi ma solo se gli immobili sono più di due. In particolare, se è concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è pari al 21 per cento; se sono concessi in locazione breve più immobili, su uno (a scelta del contribuente) si applica l’aliquota del 21% mentre sugli altri si applica il 26 per cento. Se le unità concesse in locazione breve sono più di quattro l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, nessuna cedolare secca può essere applicata (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 dicembre)

4/21 6/21 Menu