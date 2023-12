La manovra 2024 / Fondo per l’Alzheimer e disabili

Cresce di complessivi 35 milioni in tre anni la dotazione del fondo per l’Alzheimer e le demenze. La dotazione del fondo viene incrementata di 5 milioni per il 2024 e di 15 milioni sia per il 2025 che per il 2026. Piu’ risorse anche al fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità istituito dalla manovra a decorrere dal primo gennaio 2024. Il fondo è incrementato di 320 milioni nel 2024 e portato da 231,8 a 552,2 milioni di euro. Rifinanziato con 60 milioni anche il Fondo vittime dell’amianto



