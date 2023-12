La manovra 2024 / Taglio del cuneo fiscale

La misura più rilevante della manovra, come ricordato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, è il taglio del cuneo fiscale, pari a 10,7 miliardi. Misura che è finanziata temporaneamente in deficit: una eventuale ulteriore estensione richiederà pertanto l’individuazione di misure di copertura strutturali. La conferma della decontribuzione (7 p.p. per retribuzioni lorde fino a 20.000 e 6 p.p. sopra tale soglia fino a 35.000 euro) garantisce un supporto ai redditi da lavoro bassi e medi, in particolare il reddito degli operai incrementando la capacità redistributiva del complesso del prelievo contributivo e fiscale.

La modalità di calcolo per fasce, ha osservato ancora l’Upb, fa però cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda di 35.000 euro, con una perdita di circa 1.100 euro con il superamento di tale soglia per un solo euro



