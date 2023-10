La manovra ha pochi spazi ma si tratta su pensioni e sanità. Oggi sindacati e imprese a Palazzo Chigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli spazi risicati dettati dalla rotta prudente dei conti pubblici. E l’incertezza del contesto internazionale, che impone ulteriore cautela. È un sentiero sempre più stretto quello che attende la legge di bilancio, pronta per il varo lunedì 16 ottobre in consiglio dei ministri. Ma gli occhi sono già puntati sull’iter in Parlamento, con l’appello della premier Giorgia Meloni a ridurre al minimo gli emendamenti destinati a mettere alla prova la maggioranza.

Oggi il tavolo governo-parti sociali

Già oggi intanto la manovra sarà al centro del confronto tra il governo e le parti sociali: al tavolo, assente la premier Giorgia Meloni, in missione in Africa, dovrebbero presenziare i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. “Aspettiamo di capire e conoscere gli orientamenti del governo e poi esprimeremo un giudizio”, dice il leader della Cisl Luigi Sbarra. Meno cauto il segretario della Cgil Maurizio Landini: “Se rimane così com’è faremo battaglia”.

Fra i 3 e i 3,5 miliardi per la Sanità

E mentre lo spauracchio dei tagli agita i ministeri, spuntano nuove risorse per la sanità. Sul comparto sanitario la preoccupazione è alta, visto il timore di tagli, in un contesto già gravato dall’annoso problema delle liste d’attesa per i cittadini e del payback sanitario per le aziende. Ma nel confronto in atto si rafforza l’ipotesi di uno stanziamento tra i 3 ed i 3,5 miliardi. Attende fondi anche il ministro della Pa: “Credo che una parte della manovra sarà dedicata alle risorse per dare continuità ai rinnovi contrattuali” nel pubblico, dice Paolo Zangrillo. Per la difesa, su cui il governo ha già annunciato per la seconda settimana di novembre una riunione ad hoc del cdm, Guido Crosetto aspetta paziente lunedì, senza insistere con Giorgetti: “È inutile che io mi aggreghi alla pletora di persone che vanno a chiedere”.

Come saranno divisi i 22 miliardi a disposizione

Certo è che in una manovra da complessivi 22 miliardi, di cui 15,7 miliardi in deficit, concentrata su taglio del cuneo (circa 9 miliardi), nuova Irpef a tre aliquote (4 miliardi), contratti Pa compresa la sanità, pacchetto famiglie (circa 1 miliardo) e spese obbligate, lo spazio per altro si riduce a ben poco. In particolare sulle pensioni ci si dovrebbe limitare alla proroga di quota 103 e rinnovo dell’Ape sociale, con un ragionamento in corso sulle donne con la possibile rivisitazione di Opzione donna.

La crisi in Medioriente e i possibili nuovi aiuti all’energia

Mentre gli ultimi eventi in Medioriente potrebbero richiedere un ripensamento della linea decisa sugli aiuti in campo energetico: nonostante le scorte siano elevate, l’aumento dei prezzi potrebbe rendere necessario prorogare gli aiuti oltre l’orizzonte prospettato dall’esecutivo, che nella Nadef parla di misure sempre più mirate da ritirare gradualmente entro il 2024.