La manovra parte da 23-26 miliardi ma il Def ne mette a disposizione 5,7

Alla prossima legge di bilancio serviranno 23-26 miliardi solo per mantenere in vita l’esistente e mettere mano al minimo sindacale degli interventi già annunciati. Ma il Def 2023 che domani inizia l’esame in Parlamento con le audizioni offre al momento per l’anno prossimo solo 5,7 miliardi. Gli altri 17-20 sono tutti da trovare ancora prima di ipotizzare misure aggiuntive su pensioni, stipendi, contratti dei 3,2 milioni di dipendenti statali e così via.

È in queste cifre la misura della strettoia che attende la prima legge di bilancio interamente a carico del governo Meloni, dopo la manovra 2023 che per l’inedito voto autunnale è stata costruita in tutta fretta sul sentiero tracciato dall’Esecutivo Draghi. Serviranno scelte non facili, e bisognerà scontentare più di qualcuno per costruire un bilancio in grado di tenere insieme le esigenze di sostegno a famiglie e imprese e quelle dei conti pubblici schiacciati dal peso di un debito complicato da gestire con tassi di crescita distanti da quelli accentuati nel rimbalzo post-pandemico.

Si parte dal taglio al cuneo

La lista della spesa obbligatoria o quasi è invece facile da costruire. Nelle prossime settimane il governo tornerà a tagliare il cuneo fiscale, con 3,4 miliardi che dovrebbero farsi sentire sulle buste paga dei lavoratori a reddito medio-basso da maggio a dicembre. La misura prosegue sul sentiero avviato da Draghi nel 2022 e già rafforzato per quest’anno dal governo Meloni con l’ultima legge di bilancio. Ma anche il taglio in arrivo, come quelli del passato, sfrutta margini congiunturali e scade a fine anno.

Nello scenario ancora dominato da un’inflazione che declina molto più lentamente di quanto ipotizzato solo pochi mesi fa, è difficile immaginare di lasciar cadere a Capodanno la riduzione del cuneo e di ridurre quindi le retribuzioni dei lavoratori dipendenti anche in termini nominali da gennaio. Ma la conferma per il 2024 degli sconti contributivi nell’assetto in vigore dal mese prossimo richiederebbe 9 miliardi: ai 3,5 (4,9 al lordo delle ricadute fiscali) stanziati a gennaio andranno aggiunti circa 4,2 miliardi (5,8 lordi) per spalmare su base annua lo sconto che il decreto in arrivo garantirà con 3,4 miliardi per i prossimi 7 mesi del 2023, e per essere completa la replica dovrà abbracciare anche l’esonero contributivo per le assunzioni di giovani.

I costi della Pa

Nel pubblico impiego le stesse questioni tornano in un panorama reso però anche più complicato dai contratti scaduti a fine 2021, prima ancora di essere firmati, che lasciano scoperto proprio il periodo della corsa dei prezzi più rapida degli ultimi 40 anni. Anche qui c’è una misura in scadenza al 31 dicembre, rappresentata dall’una tantum da un miliardo (più 800 milioni negli enti locali e in sanità) che per il solo 2023 ha offerto un aumento lineare dell'1,5% agli stipendi nella Pa. Ma pare difficile continuare a tenere fermo a zero il contatore dei fondi per i contratti 2022/2024 senza accendere una sollevazione sindacale. Il recupero integrale dell’inflazione del periodo costerebbe fino a 32 miliardi lordi, 18 a carico del settore statale finanziato dalla legge di bilancio. Il ministro per la Pa Paolo Zangrillo ha indicato in 7-8 miliardi una cifra “realistica” per i rinnovi. Ma sarebbe tutta da trovare, e basterebbe da sola a far volare ben sopra i 30 miliardi la spesa di base della manovra.