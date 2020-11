La manovra prenota 120 miliardi in attesa dei fondi del Recovery. Come saranno distribuiti

24 miliardi per Transizione 4.0

Al piano Transizione 4.0 rilanciato dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli per l’innovazione delle imprese andranno 24 miliardi in cinque anni.

L’intera partita dei fondi europei sarà gestita con due conti, uno per i sussidi e l’altro per i prestiti, sotto la regia della Ragioneria generale dello Stato che entro il 30 giugno di ogni anno relazionerà il Parlamento sull’«utilizzo delle risorse» e sui «risultati raggiunti».

8 miliardi per la riforma fiscale

Fra le altre novità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi spicca la rapida risalita fino alla quota di 8 miliardi indicata qualche settimana fa dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri del fondo per la riforma fiscale dal 2022. L’impennata rispetto ai 2,5 miliardi delle prime bozze è però spiegata semplicemente dalla fusione con i 5 miliardi destinati all’assegno unico per i figli. Le risorse realmente aggiuntive, quindi, sono limitate a 500 milioni, tolti dall’anno successivo.

La saga dei ristori

Per un fondo che sale, un altro scende. Si tratta di quello per i cosiddetti «ristori» nel 2021, che perde 200 milioni rispetto alle prime versioni attestandosi a 3,8 miliardi. Ma anche qui le biglie sono in movimento vorticoso. L’intenzione del governo, confermata dalla sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra, è quella di scrivere altre due puntate nella saga dei ristori. La terza, che raccoglierebbe ulteriori fondi resi disponibili nel 2020 dall’andamento delle entrate (ma già in parte messi a rischio dall’estensione delle zone rosse e arancioni), potrebbe prendere la forma di un emendamento governativo ai primi due decreti già fusi in Senato, e si limiterebbe ad allungare ancora la lista dei codici Ateco da sostenere accogliendo poi solo poche altre modifiche a costo zero.

Allo studio c’è però anche la modifica delle basi di calcolo per gli indennizzi, fin qui collegati alle perdite registrate nel solo mese di aprile. L’esigenza di allargare l’inquadratura per cogliere le tante situazioni di difficoltà è stata ribadita dallo stesso Gualtieri, che ha parlato di un «meccanismo perequativo» per aiutare chi è stato penalizzato dal criterio di aprile. L’estensione però arriverà solo con il quarto decreto Ristori, che avrà bisogno delle risorse del nuovo deficit aggiuntivo intorno ai 20 miliardi sull’anno prossimo su cui il governo sta ragionando da giorni.